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Filistin'de Ukraynalı kadınları aşağılayan düğün

Filistin'de Ukraynalı kadınları aşağılayan düğün

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar tüm hızıyla sürerken Filistin’deki bir düğünde, Ukraynalı kadınları aşağılayan ifadelerin olduğu şarkı tepki çekti.