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Filistin'de Ukraynalı kadınları aşağılayan düğün
Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar tüm hızıyla sürerken Filistin’deki bir düğünde, Ukraynalı kadınları aşağılayan ifadelerin olduğu şarkı tepki çekti.
- Haber Merkezi
- 16.03.2022 - 11:15
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta insanlık dramları yaşanmaya devam ederken, Filistin'deki bir düğünden yansıyan video izleyenlere 'pes artık' dedirtti.
Düğünde, Ukraynalı kadınları aşağılayan ifadelerin olduğu şarkı tepki çekti.
Şarkıcı ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Ukrayna'ya saldırılarını artırması" çağrısında bulundu.
UKRAYNALI KADINLARI AŞAĞILAYAN O SÖZLER
Tepki çeken şarkının sözleri şu şekilde:
"Putin, kalbini katılaştır.
Saldırılarını artır.
Ukraynalı kadınları Filistin'e gönder. Ve biz onlarla evlenelim.
Ayrıca Çin'e de sesleniyoruz: Tayvan'ı işgal et!”
Filistin'de Ukraynalı kadınları aşağılayan düğün ViDEO