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AA

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Limanı, balıkçı teknelerinin adeta mezarlığına dönüşmüş durumda.

Kullanılamaz hale gelen tekneler limanda sıralanırken, denizcilik sektörü büyük bir çöküş yaşıyor.

80 MİLYAR DOLAR MADDİ KAYIP

Balıkçılar, ağır kısıtlamalar ve ekipman ile yedek parça eksiklikleri nedeniyle avlanamaz hale geldi.

Birçok balıkçı mesleğini bırakmak zorunda kalırken, sektörün uğradığı maddi kaybın 80 milyon doları geçtiği tahmin ediliyor.

ESKİ YÖNTEMLER KULLANILIYOR

Süregelen saldırılar ve abluka, denizden geçimini sağlayan binlerce aileyi açlıkla karşı karşıya bırakıyor.

Gazze'den Halid Habib, eski ve geleneksel yöntemlerle balık avlamaya devam ediyor.

BUZDOLABI KAPAĞINDAN TEKNE

Çoğu zaman eski buzdolabı kapaklarından yapılmış bir tekne ve basit malzemelerle denize açılıyor.

Buzdolaplarının polistiren malzemesinden yapılan teknesine, hareket edebilmesi için bir yüzer cihaz eklemiş.

DAR KIYI BÖLGESİNDE AVLANIYORLAR

Bu basit tekneyle, Gazze'nin dar kıyı bölgesinde balık avlamaya çalışıyor.

Gazze'deki zorlu yaşam koşulları ve sınırlı kaynaklar, Halid gibi balıkçılar için hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor.