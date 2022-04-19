İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim tarafında kalan kısmı, İsrail işgaline tepki gösteren ve Filistin halkına destek veren grafitilerle süsleniyor.

İsrail işgaline tepki gösteren ve Filistin halkına destek veren grafiti sanatçıları, Batı Şeria'da inşa edilen Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim tarafında kalan kısmını rengarenk grafitilerle süsledi.

Farklı uyruklardan sanatçılar, Ayrım Duvarı'nı süslüyor

Kent sakinleri her gün farklı uyruklara sahip sanatçıların duvara çizdikleri yeni grafitilerle sabaha uyanıyor.

Duvarın diğer tarafını gösteren grafiti

Filistinli ressam Takiyuddin Sebatin’in yaptığı, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs’ü duvarın diğer tarafında gösteren, grafik görenlerin ilgisini çekiyor.

Filistin'i bölen Ayrım Duvarı, grafitilerle süslendi - FOTO GALERİ

Filistin'i bölen Ayrım Duvarı, grafitilerle süslendi - VİDEO