Petrol
113.58
0.37%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
598.882
1.87%
BTXN Coin
31.40
-1.35%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Filistin'i bölen Ayrım Duvarı, grafitilerle süslendi

    İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim tarafında kalan kısmı, İsrail işgaline tepki gösteren ve Filistin halkına destek veren grafitilerle süsleniyor.
    • AA
    • 19.04.2022 - 04:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Filistin'i bölen Ayrım Duvarı, grafitilerle süslendi

    İsrail işgaline tepki gösteren ve Filistin halkına destek veren grafiti sanatçıları, Batı Şeria'da inşa edilen Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim tarafında kalan kısmını rengarenk grafitilerle süsledi.

    Farklı uyruklardan sanatçılar, Ayrım Duvarı'nı süslüyor

    Kent sakinleri her gün farklı uyruklara sahip sanatçıların duvara çizdikleri yeni grafitilerle sabaha uyanıyor.

    Duvarın diğer tarafını gösteren grafiti

    Filistinli ressam Takiyuddin Sebatin’in yaptığı, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs’ü duvarın diğer tarafında gösteren, grafik görenlerin ilgisini çekiyor.

    Filistin'i bölen Ayrım Duvarı, grafitilerle süslendi - FOTO GALERİ

    Filistin'i bölen Ayrım Duvarı, grafitilerle süslendi - VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Filistin'i görüştüler
    Dünya

    Filistin'i görüştüler

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Galatasaray, Yeni Malatya'yı mağlup etti
    Futbol

    Galatasaray, Yeni Malatya'yı mağlup etti

    Görüş Bildir