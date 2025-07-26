Filistin'i tanıyan ülkeler 2025: Hangi ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıyor

Dünyanın büyük bir kısmı, Filistin'deki zulme seyirci kalmaya devam ediyor...

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde, hijyen malzemelerinin eksikliğinde, lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirdi.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, "Filistin'i tanıyan devletler" merak konusu oldu.

Peki; Hangi ülkeler Filistin'i tanıdı, hangileri tanımadı? İşte bilgiler...

FİLİSTİN'I TANIYAN ÜLKELER

BM üyesi 193 ülkenin yaklaşık 147’si Filistin’i resmî olarak devlet kabul ediyor.

2024–2025 döneminde tanıma kararı alan bazı ülkeler:

Norveç, İrlanda, İspanya, Slovenya, Ermenistan, Kolombiya, Meksika, Jamaika, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Barbados.

Fransa, Eylül 2025’te tanıyacağını açıkladı; bu durumda sayı 148’e çıkacak.

AB içinde hâlihazırda tanıyan ülkeler: İsveç, Kıbrıs, Macaristan, Çekya, Slovakya, Romanya, Bulgaristan, Polonya gibi ülkeler.

FİLİSTİN'İ TANIMAYAN ÜLKELER

Birleşik Devletler, Kanada, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, Japonya, Güney Kore gibi ülkeler Filistin’i tanımamaktadır.

Tanımalarının, kalıcı bir barış anlaşması ve İsrail’in güvenlik kaygıları çerçevesinde olacağını savunmaktadırlar.