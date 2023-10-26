Filistinli baba çocuğuna süt getirdiğinde cansız bedeniyle karşılaştı Gazze'de mülteci kampının bombalanması sonucu çocuklarını ve eşini kaybeden baba, cenaze başında gözyaşı döktü. Acılı adam, "Sana 3 karton süt getirdim, yaşamak istersin diye düşündüm" dedi.

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ensonhaber.com

İsrail-Filistin çatışmasında kan durmuyor.

7 Ekim sabahı başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

İsrail hedef gözetmeksizin; çocuk, kadın, yaşlı demeden Gazze'yi bombalıyor.

Cebaliye Mülteci Kampı, saldırının yeni adreslerinden bir tanesiydi.

Saldırı sonrası birçok insan öldü, birçok insan yaralandı ve birçok yapı ağır hasar gördü.

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı

Cebaliye Mülteci Kampı'nın bombalanması sonucu bir baba çocuklarını ve eşini kaybetti.

Acı içinde ağlayan babanın feryadı yürekleri burktu.

"Sana süt getirdim"

O anlarda baba, "Sana 3 karton süt getirdim, yaşamak istersin diye düşündüm.” ifadelerini kullandı.

Acı olay çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

Ne olmuştu?

Hamas, 7 Ekim sabahı İsrail'e saldırıda bulundu.

Ardından saldırıya karşılık veren İsrail ordusu, savaş ilan etti.

O günden bu yana tam 20 gündür dünya bölgedeki savaşı yakından takip ediyor.

Bu süreçte İsrail ordusu, sivillerin olduğu bölgeleri hedef alarak hastane, cami ve kiliseleri vurdu.

Binlerce çocuğun hayatını kaybettiği savaşta, tansiyon bir an olsun düşmüyor.

6 bini aşkın can kaybı yaşanırken, yaralıların tedavi edildiği hastanelerde sağlık sistemi adeta çökmeye başladı.

Bölgede elektrik, su ve yakıt ise tükenmiş durumda.