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Filistinli baba, oğlu korkmasın diye füze sesi çıkardı

Filistinli baba, oğlu korkmasın diye füze sesi çıkardı İsrail saldırısı altındaki Gazze'de, Filistinli bir babanın oğlu korkmasın diye füze sesi çıkardığı anlar, sosyal medyada yürekleri sızlattı.