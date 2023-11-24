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İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas baskınını bahane ederek Gazze'de başlattığı sivil katliamda, 15 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
Çocuk, kadın, yaşlı, hasta, sağlık personeli, gazeteci ya da BM çalışanı ayırt etmeden canlara kıyan İsrail ordusuna rağmen Filistinliler, ümitlerini bir şekilde diri tutuyor.
Füzeler düşerken oğlu ile oyun oynadı
Gazze'ye bomba yağarken, oğlunu avutan babanın sosyal medyadaki görüntüleri de yürekleri burktu. Filistinli baba, oğlu korkmasın diye bombalar düşerken füze sesi çıkartarak onunla oynuyor.
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