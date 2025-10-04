Filistinli çocukların istekleri: Çikolata yemek, okula gitmek, tavuk yemek

Soykırımın sürdüğü Gazze'de en ağır bedeli Filistinli çocuklar ödüyor.

Gazze'deki yaklaşık 1 milyon çocuk, 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle okula gidemiyor ve Tel Aviv'in dayattığı kıtlık nedeniyle çoğu zaman yatağa aç giriyor.

İsrail saldırıları nedeniyle ölüm, kan ve gözyaşı Gazze'deki çocukların günlük hayatının bir parçası haline geldi.

GAZZELİ ÇOCUKLAR HER GEÇEN GÜN HAYALLERİNDEN DAHA DA UZAKLAŞIYOR

Gazze'deki Filistinli çocuklar, dünyanın dört bir tarafındaki diğer çocuklar gibi bir hayat hayal ediyor ancak İsrail'in 2 yıla yakın süredir devam eden saldırıları nedeniyle bu hayalden her geçen gün daha da uzaklaşıyorlar.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İSTEKLERİNİ KAĞIDA DÖKTÜ

Filistinli çocukların kağıda döktükleri istekleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bölgedeki bir çadırda sergileniyor.

İsrail saldırıları nedeniyle çocukluklarını yaşamayan ve temel haklarından mahrum kalan Filistinli çocuklar, kağıda döktükleri yazılarla isteklerini dile getiriyor.

"KORKMADAN OKULA GİTMEK İSTİYORUM"

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Han Yunus'taki Filistinli çocukların isteklerini dile getirdikleri yazıların kayda alındığı görüntüyü paylaştı.

Filistinli bir çocuk mühendis olmak isterken bir başkası da tüm yaralıları iyileştirmeyi arzu ediyor.

Amira isimli Filistinli bir çocuk okulu özlediğini, Beyan isimli çocuk ise korkmadan okula gitmeyi istediğini belirtiyor.

"ANNEM AĞLAMAK YERİNE GÜLSÜN"

Minah adlı bir çocuk kağıda döktüğü arzusunda, "Annem ağlamak yerine gülsün" mesajına yer veriyor.

Adem ise dünyadaki tüm çocuklar gibi bir yatak istiyor.

ÇOCUKLAR, ÇİKOLATA VE TAVUK YEMEK İSTİYOR

Kıtlığın dayatıldığı Gazze'de 2 yıla yakın süredir çoğu zaman bir kap yemeği bulmakta zorluk çeken Gazze'nin çocuklarından biri çikolata, diğeri de tavuk yemek istediğini dile getiriyor.

Bir başka çocuk da dünyadaki diğer çocuklar gibi oyun oynamak istediğini kaydediyor.