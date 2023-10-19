Filistinli doktor, katledilen çocukların başında dünyaya isyan etti İsrail ordusu tarafından bombalanan evde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 10 kişi can verdi. Doktor, çocuk cenazelerinin önünde "Ey dünya bu soykırımı görmüyor musun?" diyerek tepki gösterdi.

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İHA

Gazze 13 gündür vahşi saldırıların hedefinde.

İsrail ile Hamas güçleri arasında 7 Ekim günü başlayan gerilim artarak devam ediyor.

İsrail ordusu, abluka altına aldığı Gazze'yi gece gündüz bombalıyor.

Öyle ki çirkin saldırıların hedefinde olan kesim çocuklar, kadınlar, siviller...

Geçtiğimiz gece Gazze'deki hastane bombardımanında yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Savaştın dayanılamaz unsuru ise çocukların canice katledilmesi.

Kadın ve çocuklar katledildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusunda bulunan bir eve gece saatlerinde saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Bombalanan eve ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ve yaralılar Gazze Avrupa Hastanesi'ne götürüldü.

"Ey dünya bu soykırımı görmüyor musun?"

Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad, saldırıda hayatını kaybeden 6 çocuğun cenazelerinin önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısını kınadı. Al-Akkad şu cümleleri kullandı;

Şu çocuklara bakın. Bu çocukları kim öldürüyor? Nedir bu? Bu çocukların suçu ne? Ey dünya, sen bu çocukların yanında neredesin, bu soykırımı görmüyor musun? İşgalin (İsrail'in) bu mazlum halka karşı yaptığı katliamları görmüyor musunuz?

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)