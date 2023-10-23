Gazze'den yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor.
7 Ekim sabahından bu yana devam eden İsrail-Filistin savaşında tansiyon giderek yükseliyor.
İsrail ordusu, gece-gündüz demeden hava saldırılarını sürdürüyor.
Bölgede yaşam zorlaşıyor
Sivillerin yaşadığı bölge, yoğun bombardımana tutuluyor. Hayatta kalmayı başaranlar ise elektrik ve su olmadan korku içinde yaşıyor.
Hastanelerdeki durum da oldukça içler acısı...
Sağlık sistemi çöktü
Koridorlara kadar taşan yaralı sayısı artmaya devam ederken sağlık ekipleri müdahale etmekte güçlük çekiyor.
Bunun bir diğer nedeni de ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği.
Hayatını kaybeden ve kanlar içinde kalan yaralı çocukların zor anları savaşı takip eden vatandaşların yüreklerini dağlıyor.
Kız çocuğuna ninni söyledi
Son olarak bölgeden gelen bir görüntü de kısa sürede viral oldu.
Gazze'de bir doktorun, yaralı halde hastaneye getirilen ve tüm ailesini kaybeden küçük kız çocuğuna ninni söylediği anlar yoğun ilgi gördü.
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