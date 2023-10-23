Filistinli doktorun tüm ailesini kaybeden kız çocuğuna ninni söylediği anlar 17 gündür devam eden İsrail saldırılarında tüm ailesini kaybeden Filistinli minik bir kız çocuğuna ninni söyleyen doktor, sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

Gazze'den yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor.

7 Ekim sabahından bu yana devam eden İsrail-Filistin savaşında tansiyon giderek yükseliyor.

İsrail ordusu, gece-gündüz demeden hava saldırılarını sürdürüyor.

Bölgede yaşam zorlaşıyor

Sivillerin yaşadığı bölge, yoğun bombardımana tutuluyor. Hayatta kalmayı başaranlar ise elektrik ve su olmadan korku içinde yaşıyor.

Hastanelerdeki durum da oldukça içler acısı...

Sağlık sistemi çöktü

Koridorlara kadar taşan yaralı sayısı artmaya devam ederken sağlık ekipleri müdahale etmekte güçlük çekiyor.

Bunun bir diğer nedeni de ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği.

Hayatını kaybeden ve kanlar içinde kalan yaralı çocukların zor anları savaşı takip eden vatandaşların yüreklerini dağlıyor.

Kız çocuğuna ninni söyledi

Son olarak bölgeden gelen bir görüntü de kısa sürede viral oldu.

Gazze'de bir doktorun, yaralı halde hastaneye getirilen ve tüm ailesini kaybeden küçük kız çocuğuna ninni söylediği anlar yoğun ilgi gördü.