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- Filistinli tepki için Fransız malı aracını yaktı
Filistinli tepki için Fransız malı aracını yaktı
Filistin’in başkenti Kudüs’te bir kişi Hazreti Muhammed’e yapılan saygısızlığı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etmek için Fransız malı aracını ateşe verdi.
- İHA
- 01.11.2020 - 09:15
- Güncelleme : 01.11.2020 - 09:19
Fransa’da Hazreti Muhammed’e karşı yapılan küstah karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarına İslam dünyasından tepkiler devam ediyor.
FRANSIZ MALI ARACINI YAKTI
Filistin’in başkenti Kudüs’te bir kişi Hz. Muhammed’e yapılan saygısızlığı ve Macron’un İslam karşıtı açıklamalarına tepki göstermek amacı ile Fransız malı olan arabasını ateşe verdi.
Şahıs, aracını ateşe vermesinin ardından Fransız ürünlerine boykot çağrısı yaptı.
Filistinli tepki için Fransız malı aracını yaktı ViDEO