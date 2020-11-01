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Filistinli tepki için Fransız malı aracını yaktı

Filistinli tepki için Fransız malı aracını yaktı

Filistin’in başkenti Kudüs’te bir kişi Hazreti Muhammed’e yapılan saygısızlığı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etmek için Fransız malı aracını ateşe verdi.