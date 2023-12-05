Filistinli yaralı çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Kolum çok sızlıyor... İsrail saldırılarında yaralanan 10 yaşındaki Ahmed Ayyaş, yaralarının acıdığını ve ameliyat olması gerektiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

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İsrail, 2 aya yakın süredir Gazze'yi acımasızca bombalıyor.

Adeta bir soykırımın yaşandığı Gazze yerle bir olmuş durumda.

Saldırılarda can verenlerin sayısı 16 bine dayanmış durumdayken, her geçen saatte bu rakam daha da artıyor.

Bir felaketin yaşandığı Gazze'de sağlık sistemi haftalar önce çöktü.

Uçuruma sürüklenen bölgede en çok etkilenen kesim ise çocuklar.

Ölü ve yaralıların çoğunluğu çocuklardan oluşuyor.

Filistinli çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Gazze'de ateşkesin sağlanması için adımlar atan ve bölgeye yardım eli uzatan ülke hiç şüphesiz ki Türkiye.

Bu kapsamda yaralı bir çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumlar için gerçekleştirdiği adımları dünya genelinde yankı bulurken, Filistinli minik Ahmed de yardım çağrısında bulundu.

"Kolum çok sızlıyor ve onu hareket ettiremiyorum"

"Cumhurbaşkanı amcacığım" ifadeleri ile konuşan Ahmed, şu cümlelerle devam etti;

Selamun Aleyküm. Adım Ahmed Ayyaş, 10 yaşındayım. Siyonist işgalciler gece saat 2’de bombardımana tuttu. Türkiye Cumhurbaşkanı’ndan talebim, beni tedavi olacağım hastaneye nakletmesidir. Kolum çok sızlıyor ve onu hareket ettiremiyorum. Başım gözlerim ve ayaklarım çok acıyor.

"Cumhurbaşkanı amcacığım Türkiye’ye gelirsem eğer, seni görmek istiyorum"