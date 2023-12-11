Filistinliler Şifa Hastanesi'ne sığındı: Zor şartlar altında yaşam mücadelesi... Gazze Şeridi’nin kuşatma altındaki kuzey kısmında kalan Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinliler zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

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AA

İsrail ordusunun Gazze'deki hedefleri arasında hastaneler başta geliyor.

Binlerce Filistinlinin sığındığı ve binlercesinin de tedavi görmeye çalıştığı hastaneler, kullanılamaz hale getirilene kadar bombalandı.

Şifa Hastanesi'ne baskın

İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden oldu.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten 10 gün sonra bazı bölümlerini yıkarak hastaneden çekildi.

Filistinliler zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor

Şifa Hastanesi, devam eden İsrail bombardımanı nedeniyle yerlerinden edilen çok sayıda Filistinlinin sığınağı haline geldi.

Hastanede kalanların bazılarının evleri saldırılarda yıkıldı, bazıları ise güvenli olduğunu düşünerek hastanede kalmaya başladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)