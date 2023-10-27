Filistinlilerin ekmek krizi! Kil fırınlar yeniden kullanılmaya başlandı İsrail'in saldırılarının ardından Gazzeli bir aile, yakıt sıkıntısı ve kasıtlı olarak fırınların hedef alınması nedeniyle ekmek hazırlamak için eski kil fırınlarını kullanmaya başladı.

İHA

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, Filisitinliler İsrail ordusu tarafından Refah Sınır Kapısı’ndan geçişine izin verilmeyen yakıt problemiyle karşı karşıya kaldı.

Gazze’de tükenen yakıt hastanelerde ve beslenme konusunda büyük sıkıntıya sebep oldu.

İsrail savaş uçaklarının 25 Ekim’de Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda bulunan fırına saldırı sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca çevredeki çok sayıda dükkan ve ev de tamamen yıkılarak büyük yıkım meydana geldi.

Eski kil fırınında yemek

İsrail ordusunun kasıtlı olarak fırınları hedef alması nedeniyle gıda sıkıntısı çeken Filistinlilere Al-Hamidi ailesi eski kil fırınını kullanarak yardım ediyor.

Aile, fırını yemek pişirmek isteyen ve ekmeğe ihtiyacı olan herkesin kullanımına açtı.

Yarın un da olmayabilir

Ekmek almaya gelen vatandaşlardan Ahmed Salem, Al-Hamidi ailesinden bir grup gencin, ekmek krizi nedeniyle gönüllü olarak Filistinlilere hizmet ettiğini söyledi.

Salem, fırın ve yakıtın bulunmadığını, kamptaki tek fırının da bombalandığını sözlerine ekledi.

Durumun zor olduğunu, elektrik ve suyun bulunmadığını, durumun giderek kötüleştiğini ifade eden Salem, bugün unun olduğunu ancak yarın ne olacağını bilmediğini söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)