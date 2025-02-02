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Film değil gerçek: İran’da kaçakçılar operasyon sırasında yakalanmamak için gemiyi ateşe vererek batırdı

Film değil gerçek: İran’da kaçakçılar operasyon sırasında yakalanmamak için gemiyi ateşe vererek batırdı İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde binlerce litre kaçak yakıt taşıyan bir gemiye operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında kaçakçılar, yakalanmamak için gemiyi ateşe vererek batırdı.