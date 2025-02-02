Film değil gerçek: İran’da kaçakçılar operasyon sırasında yakalanmamak için gemiyi ateşe vererek batırdı

İHA
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde binlerce litre kaçak yakıt taşıyan bir gemiye operasyon düzenledi.
Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesi savcısı Hüseyin Abbasi’nin açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında kaçakçılar, yakalanmamak için gemiyi ateşe vererek batırdı.
FİLM SAHNESİ GİBİ KAÇIŞ
Operasyon sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, İran yetkilileri organize kaçakçılık ile mücadele kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen dört şüpheli gözaltına alındı.
İran, Basra Körfezi'nde sık sık yasa dışı yakıt ticareti yapan gruplara karşı operasyonlar gerçekleştiriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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