Financial Times: Binyamin Netanyahu özür dilemeyecek İngiltere basını, İsrail'e düzenlenen saldırılar karşısında Netanyahu'nun takındığı tavrı analiz etti. Sorumluluğu üstlenmekten kaçınan İsrail Başbakanı için, "Tam anlamıyla utanmaz" yorumu yapıldı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim saldırılarından sorumlu tutuluyor.

Güvenlik açığı ve can kayıpları nedeniyle Netanyahu'ya istifa etmesi yönünde çağrılar yapılıyor.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, İsrailli ordu ve güvenlik yetkililerinin yaşananlar nedeniyle hatalarını kabul ettiğini yazdı.

İsrail Savunma Kuvvetleri askeri istihbarat şefi "tüm sorumluluğu" üstlendiğini söyledi.

İç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in liderinin, güvenlik teşkilatının saldırı konusunda "uyarıda bulunmadığını" kabul ettiği ve İsrail genelkurmayının, ordunun katliamı önleme sorumluluğunu "yerine getirmediğini" söylediği belirtildi.

"Netanyahu sorumluluğu üstlenmekten kaçındı"

Eleştiri oklarının Netanyahu'ya yöneltildiği haberde şöyle denildi:

Üst düzey bir İsrailli lider, özür dilemek şöyle dursun, sorumluluğu üstlenmekten kaçındı: Son 15 yılın büyük bölümünde ülkeyi yöneten Başbakan Binyamin Netanyahu.

"Kafa karıştırıcı"

Netanyahu'nun, İsrail'de çok sayıda ölümden dolayı özür dilememesinin "kafa karıştırıcı" olduğu ifade edildi.

Hamas saldırılarından sonra Netanyahu'nun siyasette yeniden zemin kazandığı, bu sayede "ateşli konuşmalar yaptığı ve İsrail askerleriyle görüntüler verdiği" aktarıldı.

"Tam anlamıyla utanmaz"

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen bazı yorumcular, "Netanyahu tam anlamıyla utanmaz." dedi ve ekledi:

Bunun, İsrail tarihindeki en büyük trajedi olduğunun farkında. Ama onun zihninde özür dilemek istifaya giden ilk adım ve dolayısıyla istifa etmeye niyeti yok.



Netanyahu, 'sorumluyum' derse bunun 'suçluyum' şeklinde anlaşılacağını biliyor.

İsrail'de anket: Sorumluluk Netanyahu'da

Geçen hafta yapılan bir ankete göre İsrail'in neredeyse yarısı, 7 Ekim'den hükümetin sorumlu olduğunu düşünüyor.

Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'a oy veren bir seçmen, "İsrail'i güvende tutması konusunda Netanyahu'ya inanmıyorum ve güvenmiyorum." dedi.

Başka bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 80'i Netanyahu'nun sorumluluk üstlenmesini istiyor.