Financial Times'tan Türkiye - BAE ilişkisine dair analiz

Londra merkezli gazete, Abu Dabi'nin Ankara'ya karşı ittifak arayışına giriştiğini yazdı. Hafter'e karşı mücadelede sonuç alan Türkiye'nin, BAE'nin emellerine zarar verdiği kaydedildi.

İsrail ile ilişkileri normalleştiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgedeki ülkelerin tepkisiyle karşılaştı.

Financial Times gazetesi, Türkiye-BAE ilişkilerine dair bir analiz yayınladı. Analizde, Abu Dabi'nin Tel Aviv'i tanımasına en sert tepkinin Türkiye'den geldiği kaydedildi.

"ANKARA'YA KARŞI İTTİFAK ARAYIŞI"

Türk yetkililerin ve Emirlikler'in, BAE'nin İsrail ile olan anlaşmasının Abu Dabi’nin Ankara’ya karşı bölgesel ittifaklarını derinleştirme arzusundan kaynaklandığına inandığı belirtildi.

BAE'den bir akademisyen olan ve genellikle devletin düşüncesini yansıttığı belirtilen Abdulhalik Abdullah'ın, "Türk yetkililerden gelen tehditlerden sonra elbette İsrail gibi bir müttefike sahip olmak işe yarıyor. Anlaşmayı hızlandırdı." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE, HAFTER'İN HAVA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ BOZDU"

Bu “tehditlerin”, Türkiye'nin Trablus'taki BM destekli hükümeti desteklemek için Libya'nın iç savaşına askeri müdahalesini hızlandırmasının ardından ortaya çıktığı savunularak, "Türkiye’nin ateş gücü Hafter’in hava üstünlüğünü etkisiz hale getirdi." denildi.

"BAE'NİN EMELLERİNE ZARAR VERİLDİ"

Ankara'nın hamlesinin, Abu Dabi'nin Kuzey Afrika ülkesindeki emellerine ciddi şekilde zarar verdiğine dikkat çekildi.

"TÜRKİYE HER YERDE"

Bir Suudi yetkilinin, "Bölgedeki tehdit düzeyine bakarsanız, Türkiye çok hızlı bir şekilde öne çıktı. Her yerdeler." görüşüne yer verilerek, bununla birlikte İran'ın, Suudi Arabistan Krallığı'na doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinden rahatsız olan söz konusu yetkilinin, "Erdoğan’ın Dağlık Karabağ’a müdahalesi, bizimle bir ilgisi olduğu için değil, (Erdoğan'ın) nereye gittiğinin başka bir işareti olduğu için çok rahatsız edici." sözleri aktarıldı.

"BAE'NİN KARŞISINA TÜRKİYE ÇIKIYOR"

Analizde şu görüşlere yer verildi:

"Şeyh Muhammed, BAE’nin alanını genişletmeye çalıştığı gibi, Erdoğan da Türkiye’nin nüfuzunu genişletiyor. Birleşik Arap Emirlikleri etkinliğini bulduğunuz yerde, genellikle İran'ın yapmadığı bir şekilde doğrudan karşı koyan Türk faaliyetlerini görürsünüz.

"ANKARA'NIN ETKİSİ BAE KIYILARINDA"

Erdoğan geçen yıl, Afrika'daki Türk büyükelçilik sayısının son 15 yılda 12'den 42'ye yükseldiğini söyledi. Ayrıca Ankara’nın etkisini BAE kıyılarına yaklaştırdı.

2017 yılında Türkiye, Abu Dabi ve Riyad'ın Körfez'de bölgesel ambargo başlatmasının ardından Doha'ya güçlü bir destek göstererek, Katar'a asker gönderilmesini hızlandırdı. Aynı yıl Ankara, (Somali'nin başkenti) Mogadişu'da en büyük denizaşırı askeri üssünü açtı.

"ZAYED, TÜRKİYE KARŞI LOBİCİLİĞE MİLYONLARCA DOLAR HARCIYOR"

Muhammed bin Zayed, Türkiye'ye karşı lobicilik için milyonlarca dolar harcıyor. Şeyh Muhammed ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Türkiye ile sıfır sonuçlu ilişki peşinden koşuyor."