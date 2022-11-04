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    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aklandı

    Finlandiya liderinin, katıldığı partide arkadaşlarıyla dans ederken görüntülerinin sızdırılmasının ardından kariyerinin tehlike altında olduğu konuşulmuştu. Marin, hakkındaki şikayetlerden aklandı.
    • 04.11.2022 - 17:49
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    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aklandı

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in parti görüntüleri dünya gündemine oturmuştu.

    Sık sık kendine has tarzıyla adından bahsettiren Marin, bu kez katıldığı bir partideki görüntüleriyle konuşuldu.

    Uyuşturucu testi istendi

    Ağustos ayında sızdırılan videodaki hareketleri ve dansı nedeniyle kokain kullandığı öne sürülmüştü.

    Tepki toplayan görüntülerin ardından muhalefet, Marin'den uyuşturucu testi yaptırmasını istedi.

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aklandı #1

    "Ben de insanım"

    Kendisine yöneltilen ithamları reddeden Marin, sadece alkol aldığını ve 'gürültülü bir şekilde parti yaptığını' anlattı.

    Siyasi geleceği tartışma konusu olan Sanna Marin, düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde, "Ben de insanım ve bazen bu kara bulutların ortasındaki neşeyi, ışığı ve eğlenceyi de özlüyorum." dedi.

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aklandı #2

    Finlandiya Başbakanı Marin, partilerken görüntülendi VİDEO

    Görevini kötüye kullandığı ithamından aklandı

    Devam eden süreçte son olarak Başbakan Sanna Marin'in, görevini kötüye kullandığı yönündeki şikayetlerden aklandığı açıklandı.

    'Görevlerini ihmal etmedi'

    Yerel basında yer alan habere göre, Finlandiya sivil ombudsmanı, alınan şikayetlerin Marin'in herhangi bir resmi görevi tehlikeye attığını kanıtlamadığını belirterek, Marin'in başbakan olarak görevlerini ihmal etmediği sonucuna vardı.

    Başbakan'ın boş zaman etkinliklerinin ahlaki ve sosyal boyutlarının Parlamento içerisinde çözülmesi gereken bir mesele olduğu belirtildi.

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aklandı #3

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aklandı #4


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