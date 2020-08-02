Finlandiya Başbakanı Sanna Marin evlendi

Başbakan Marin, eşiyle düğün fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 16 yıldır birlikte olduğu 34 yaşındaki Markus Raikkonen ile dünya evine girdi.

Finlandiya hükümetinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, çiftin düğün töreni cumartesi akşamı başbakanlık resmi konutu Kesaranta'da yapıldı.

Düğüne, yakın arkadaş çevresi ve aileden 40 kişi katıldı. Eşiyle aynı yaşta olan Başbakan Marin, düğünden bir fotoğrafı kişisel Instagram hesabında paylaştı.

"BENİM İÇİN DOĞRU OLANSIN"

Marin, paylaştığı fotoğrafa, "Sevdiğim adamla hayatımı paylaştığım için mutlu ve minnettarım. Birlikte çok şey gördük, yaşadık, sevinçleri ve üzüntüleri paylaştık ve telaşta birbirimizi destekledik.

Gençliğimizde birlikte yaşadık ve sevgili kızımız için büyüdük. Sen benim için doğru olansın. Yanımda olduğun için teşekkür ederim." notunu düştü.

Finlandiya Başbakanı'nın paylaşımı kısa süre içinde 100 bin beğeni aldı. Kullanıcılar, çifti tebrik edip mutluluklar diledi.



FİNLANDİYA'NIN EN GENÇ BAŞBAKANI

Marin-Raikkonen çiftinin 2.5 yaşında Emma Amalia adında bir kız çocuğu var.

2019 Aralık'ta göreve gelen 34 yaşındaki Marin, ülkenin en genç başbakanı oldu.