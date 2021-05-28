- Haberler
- Dünya Haberleri
- Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, mutfak masraflarıyla gündemde
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, mutfak masraflarıyla gündemde
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kahvaltı için yaptığı masraflarla eleştirilerin hedefi oldu.
- Haber Merkezi
- 28.05.2021 - 16:32
- Güncelleme : 28.05.2021 - 17:00
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in yaptığı masraflar, başına iş açtı. 34 yaşındaki Marin, harcamalarıyla Twitter gündemine girdi.
300 EURO MUTFAK MASRAFI
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, başbakanlık konutunda yaşadığı dönemde, yaptığı masraflarla gündeme geldi.
300 euro civarında mutfak masrafı yaptığı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Marin, sosyal medya üzerinden tepki aldı.
AÇIKLAMA GELDİ
Finlandiya Başbakanlık Ofisi, Başbakan ve ailesinin özel harcama haklarının olduğunu ve bu hakkın eski Başbakan Paavo Lipponen döneminde hayata geçirildiğini, daha sonraki başbakanların bu hakkı kullandığını bildirdi.