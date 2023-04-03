Finlandiya bayrağı, NATO'nun kuruluş yıldönümünde karargaha çekilecek Finlandiya, NATO'nun 74'üncü kuruluş yıl dönümünde ittifakın 31. üyesi olacak.

AA & Ensonhaber

Finlandiya'nın 31. üye olarak NATO'ya katılması dolayısıyla yarın NATO karargahında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün de katılımıyla tören düzenlenecek.

Finlandiya'nın NATO'ya tam üye olması için gerekli resmi prosedürün, NATO'nun 74'üncü kuruluş yıl dönümü olan, aynı zamanda NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının da yapılacağı 4 Nisan'da tamamlanması planlanıyor.

Türkiye, Finlandiya'yı onaylayan belgeyi ABD'ye teslim edecek

NATO üyesi 30 ülke, Finlandiya'nın ittifaka katılım protokollerini kendi iç süreçlerini yürüterek onayladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in verdiği bilgiye göre, katılım protokolünü son onaylayan ülke Türkiye de yarın belgeyi Washington Anlaşması'nı saklayan ülke olan ABD'ye NATO karargahında teslim edecek.

Bunun ardından Stoltenberg, Finlandiya'ya bildirim yapacak. Finlandiya da kendi katılım belgelerini teslim edecek ve resmen NATO'nun 31'inci üyesi olarak ilan edilecek.

Finlandiya bayrağı, NATO karargahı önüne asılacak

Finlandiya'nın üyeliği dolayısıyla NATO karargahında yarın Brüksel saatiyle 15.30'da tören düzenlenecek. Törende, Finlandiya bayrağı, NATO karargahının girişinde bulunan müttefik ülke bayrakları arasında yerini alacak.

Böylece Finlandiya, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı gün ittifaka 31'inci üye olarak katılmış olacak ve NATO'nun tüm askeri, sivil yapılarında yerini alacak.