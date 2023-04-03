Rusya'da Finlandiya alarmı: Batı yönünde askeri potansiyelimizi güçlendireceğiz Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'nın askeri güvenliğini sağlamak için ek adımlar atacağız" denildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin de onayını alan Finlandiya, NATO üyesi olmak için geri sayıma geçti.

İskandinav ülkesi, ittifakın 31'inci üyesi olarak kayıtlara geçecek.

Finlandiya'nın üyeliği dolayısıyla NATO karargahında yarın Brüksel saatiyle 15.30'da tören düzenlenecek. Finlandiya bayrağı, NATO karargahının girişinde bulunan müttefik ülke bayrakları arasında yerini alacak.

Moskova'nın gözü Finlandiya'da

Rusya, komşu ülkenin adımına karşı teyakkuza geçti. Açıklama, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko'dan geldi.

Gruşko, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı batı ve kuzey batı yönünde askeri potansiyeli güçlendireceklerini söyledi.

"Batı yönünde askeri potansiyelimizi güçlendireceğiz"

Finlandiya, 1,340 kilometre uzunluğundaki sınır nedeniyle Rusya ile Avrupa Birliği'nin en uzun sınırını paylaşan ülke konumunda. Gerekli adımları atacaklarını belirten Gruşko, şöyle dedi:

Batı ve kuzey batı yönünde askeri potansiyelimizi güçlendireceğiz. Diğer NATO üyelerine ait askeri kuvvetler ve araçların Finlandiya'da konuşlandırılması durumunda, Rusya'nın askeri güvenliğini sağlam şekilde sağlamak için ek adımlar atacağız.

Finlandiya bayrağı NATO karargahına çekilecek

Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya'nın katılım protokollerine TBMM'nin de onay vermesiyle 30 NATO ülkesindeki onay süreçleri tamamlanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirmişti.