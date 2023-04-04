Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nün NATO yorumu: Güvenilir müttefik olacağız İskandinav ülkesinin lideri, "Finlandiya, bölgesel istikrarı güçlendirecek." dedi. Niinistö, tüm NATO üyesi ülkelerin güvenliğini taahhüt ettiklerini belirtti.

AA & Ensonhaber

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya katılmasını değerlendirdi.

Gelişme dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Niinistö, güvenilir bir müttefik olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gideren Finlandiya'nın ittifaka katılım sürecine giden yolu açmıştı.

"NATO üyeliğimiz manevra alanımızı güçlendirdi"

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Niinistö, her ülkenin kendi güvenliğini maksimize ettiğini ve Finlandiya'nın da kendi güvenliği için adımlar attığını belirterek NATO üyeliğinin ülkesinin konumunu ve manevra alanını güçlendirdiğini ifade etti.

Niinistö: Finlandiya güvenilir bir müttefik olacak

Finlandiya'nın NATO'nun toplu caydırıcılık gücüne ve savunmasına katkı sağlayacağının altını çizen Niinistö, şu ifadeleri kullandı:

NATO'ya üyelik Finlandiya için güvenlik sağlayacak. Finlandiya da NATO'nun güvenliğini artıracak.



Tüm NATO üye devletlerinin güvenliğini taahhüt eden Finlandiya, bölgesel istikrarı güçlendiren güvenilir bir müttefik olacak.

"İsveç'in üyeliği için ısrarlı çabalarımız sürüyor"

Niinistö, anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü desteklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

Ülkemizin NATO'ya katılmasıyla yeni bir dönem başlıyor. Üyelik her şeyi değiştirmese de müttefik olmak, yeni düşünce biçimlerini ve mevzuatta bazı değişiklikleri benimsememizi gerektiriyor.



Finlandiya'nın savunmasını NATO'nun ortak savunmasının bir parçası olarak entegre etmek için önemli çalışmalarımız var. Finlandiya, İsveç ile birlikte NATO'ya katılmak için başvurdu.



Finlandiya'nın üyeliği, İsveç'inki olmadan tamamlanmış sayılmaz. İsveç'in üyeliği için ısrarlı çabalarımız sürüyor.

Stockholm'ün başvurusu askıda

Türkiye, iadesini istediği şüpheli isimlere ilişkin Stockholm'den gerekli adımları atmasını istiyor.

Henüz bu yönde hareket etmeyen ülkenin NATO'ya katılım başvurusu bekletiliyor.