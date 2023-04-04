NATO'ya yeni katılım dünyanın gündeminde: Türkiye Finlandiya'yı onayladı, İsveç'i bekletiyor Dünya çapında yayın yapan kuruluşlar, ittifakın yeni üyesiyle ilgili süreci yazdı. İsveç'in başvurusuna Türkiye'nin itirazının devam ettiği belirtildi.

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Finlandiya, NATO olarak bilinen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün resmen üyesi oldu.

İsveç ile birlikte başvuruda bulunan İskandinav ülkesi, 31'inci üye olarak ittifaktaki yerini aldı.

AP: Finlandiya NATO'ya katıldı

Finlandiya ile ilgili son gelişme ve iki ülkenin katılım süreci dünyada konuşuluyor.

Associated Press (AP), "Finlandiya NATO'ya katıldı, Rusya'ya darbe indirdi" diye yazdı. Türkiye'nin İsveç'e karşı tutumundan bahsedildi:

"Türkiye süreci geciktirdi"

200 yılı aşkın süredir askeri ittifaklardan kaçınan komşu İsveç de başvurdu. Ancak NATO üyeleri Türkiye ve Macaristan'ın itirazları süreci geciktirdi.



Türkiye, perşembe günü Finlandiya'nın üyelik protokolünü onaylayan son NATO üyesi ülke oldu.

CNN: Teröristler iade edilmezse İsveç'in üyeliği onaylanmaz

Gelişmeyi anlık olarak okurlarıyla paylaşan CNN International, "Finlandiya artık resmen NATO üyesi" dedi.

İttifakın Rusya ile sınırlarına 1340 kilometre daha eklendiği kaydedildi. İsveç ile ilgili durumdan ise şu şekilde bahsedildi:

İsveç'in NATO üyelik başvurusu hâlâ beklemede. Türkiye, Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onaylayan son ülke oldu. Ancak Türkiye ve Macaristan, İsveç'e desteğini geride tutuyor.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'teröristleri' iade etmedikçe İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayacağını söylemişti. İsveç, bunun olmayacağını açıkça belirtti ve şimdilik süreç tıkandı.

CNBC: Türkiye İsveç'e karşı çıkıyor

CNBC, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl Ukrayna'ya saldırma kararının ardından Finlandiya'nın salı günü askeri ittifak NATO'nun resmi üyesi olduğunu aktardı.

İki NATO ülkesi Türkiye ve Macaristan'ın, İsveç'in ittifaka katılımını henüz onaylamadığına dikkat çekildi ve şöyle denildi:

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine muhalefeti, PKK militanlarının ülkede barındırılmasında yoğunlaşıyor.



Ocak ayında aşırı sağcı göstericiler, Türkiye'nin Stockholm kentindeki büyükelçiliği önünde Kur'an yaktı ve Müslüman karşıtı sloganlar attı. Ankara eylemi kınadı.

BBC: NATO'nun Rusya ile sınırı ikiye katlandı

BBC, "Finlandiya'nın katılmasıyla NATO'nun Rusya ile olan sınırı ikiye katlandı." dedi.

Katılım belgesinin Finlandiya'dan ABD'ye verildiği kaydedildi ve "Rusya'nın işgali, Finlandiya kamuoyunda NATO'ya katılma yönünde bir artışa neden oldu, bu oran yüzde 80'e çıktı." ifadesi kullanıldı.

Guardian: Katılım süreci tamamlandı

The Guardian da Helsinki'nin Ukrayna savaşıyla tetiklenen tarihi bir güvenlik politikası değişikliğini tamamlayarak salı günü NATO üyesi olduğunu okurlarıyla paylaştı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun, Brüksel'deki NATO karargahında ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a resmi belgeyi teslim ederek katılım sürecini tamamladığı aktarıldı.