Finlandiya, Ruslar için turist vizesini önem ölçüde azalttı

Dışişleri Bakanı Haavisto, "Ukraynalılar acı çekerken, turizm her zamanki devam etmemeli" dedi. Alınan karara göre, Ruslar haftada bir kez ve belirlenen şehirlerden vize başvurusu yapabilecek.

Rus vatandaşlarına vizelerin kısıtlanması talebini yüksek sesle dile getiren Helsinki yönetimi, bu yönde bir adım attı.

Finlandiya, Ukrayna ile dayanışma adına Rus vatandaşlarına verilen vize sayısını normalin onda birine indirdi.

Rus turistlere vize kısıtlaması getirildi

Karar doğrultusunda 1 Eylül itibarıyla Rusların, haftada bir kez ve yalnızca dört Rus şehrinde turist vizesi başvurusu yapmasına izin verilecek.

Bu şehirler, Finlandiya sınırına yakın Moskova, St. Petersburg, Murmansk ve Petrozavodsk olarak açıklandı.

"Ukraynalılar acı çekerken, turizm her zamanki gibi sürmemeli"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Ukraynalılar acı çekerken, aynı zamanda turizmin her zamanki gibi devam etmemesi gerektiğini göstermemiz önemli." dedi.

Associated Press'in haberine göre, Haavisto, Helsinki Havalimanı'nın bir tür "Rus "turist güzergahı" olmasından özellikle endişe duyduğunu söyledi.

Kremlin karşıtlarına vize kolaylığı arayışı

Öte yandan Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, vize kararının yanı sıra Rus insan hakları savunucularına, sivil toplum üyelerine ve Kremlin'i eleştiren gazetecilere İskandinav ülkesine erişmelerini sağlayan yeni bir tür insani vize oluşturarak yardım etme olasılığını araştırıyor.

Seyahat kısıtlaması için fikir birliği oluşmadı

AB dışişleri bakanları, bu haftaki Prag toplantısında, Rus vatandaşlarının 27 üyeli blok içinde seyahatini sıkılaştırmaya karar verdi, ancak tam ölçekli bir turist vizesi yasağı çıkarılması için fikir birliği oluşmadı.

Finlandiya, Rusya ile 1340 kilometrelik sınırı paylaşıyor.