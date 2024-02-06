Finlandiya, Rusya sınırını en az 11 Şubat'a kadar kapalı tutacak İskandinav ülkesi, sınırın Rusya tarafından binlerce göçmenin beklediğini söyledi. Sınırın kapalı kalacağı süre uzatılırken, yeni bir göçmen akınından endişe ediliyor.

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Finlandiya hükümeti, Rusya ile doğu sınırını en az 11 Şubat'a kadar kapalı tutacak.

İskandinav ülkesindeki medya kuruluşu Ilta Sanomat, bu karar için hükümet kaynaklarına atıfta bulundu.

Finlandiya, Rusya üzerinden göçmen akınını önlemek için Kasım 2023'ün sonlarında bu ülke ile sınırını tamamen kapattı.

Rusya sınırında göçmen alarmı

Sadece kasım ayında Kenya, Fas, Pakistan, Somali ve Yemen gibi ülkelerden 900 civarında sığınmacı, Rusya'dan Finlandiya'ya giriş yaptı.

Finlandiyalı yetkililer, Helsinki'nin "Finlandiya'ya karşı operasyon" olarak adlandırdığı olayda, sığınmacıların Rusya tarafından sınıra itildiğinden şüpheleniyor.

Helsinki, ilk olarak 14 Aralık 2023'te Rusya ile iki geçiş noktasını yeniden açmaya karar verse de, ertesi gün bu kararından vazgeçti.

Finlandiya: Rusya tarafında bekliyorlar

İçişleri Bakanı Mari Rantanen'e göre Finlandiya sınırındaki durum aralık ayından bu yana değişmedi.

Göçmenlerin, Finlandiya'ya girmek için sınırın Rusya tarafında bekledikleri söyleniyor. Bunun üzerine Finlandiyalı yetkililer, ocak ayında sınırı bir ay daha kapalı tutmaya karar verdi.

Bahar aylarına işaret ettiler

Finlandiya Sınır Muhafızları Başkan Yardımcısı Marko Saareks, "belki de binlerce göçmenin Finlandiya'ya geçmek için Rusya'da bulunduğunu" dile getirdi.

Saareks, baharda karlar eriyene kadar durumun mevcut haliyle devam edebileceğini sözlerine ekledi.