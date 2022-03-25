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- Finlandiya, Rusya'ya tren seferlerini durdurma kararı aldı
Finlandiya, Rusya'ya tren seferlerini durdurma kararı aldı
- REUTERS
- 25.03.2022 - 13:50
- Güncelleme : 25.03.2022 - 13:53
Ukrayna savaşı nedeniyle NATO üyeliği yeniden konuşulmaya başlanan Finlandiya, ulaşım konusunda Rusya'ya ambargo uygulamaya hazırlanıyor.
Finlandiya'nın ulusal demiryolu operatörü VR, pazartesi günü Helsinki ile St. Petersburg arasındaki Allegro adlı tren seferlerini askıya alacağını duyurdu.
RUSLAR İÇİN AB'YE GİDEN SON GÜZERGAH
Helsinki-St. Petersburg güzergahıyla ilgili karar, Ruslar için Avrupa Birliği'ne (AB) giden son toplu taşıma yollarından birinin kapatılması anlamına geliyor.
Rusya'ya yönelik yaptırımlar göz önüne alındığında, Helsinki yönetimi, St. Petersburg'a seferlerin artık uygun olmadığına karar verdi.
SEFERLER ASKIYA ALINACAK
VR Group Başkan Yardımcısı Topi Simola, "Şimdilik gidiş gelişi askıya alıyoruz." dedi.
Finlandiya ile Rusya arasındaki sınır, özel araç geçişlerine açık olmaya devam ediyor.