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    Finlandiya, Rusya'ya tren seferlerini durdurma kararı aldı

    Helsinki ile St. Petersburg arasındaki seferler, gelecek hafta durdurulacak.
    • REUTERS
    • 25.03.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 13:53
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    Finlandiya, Rusya'ya tren seferlerini durdurma kararı aldı

    Ukrayna savaşı nedeniyle NATO üyeliği yeniden konuşulmaya başlanan Finlandiya, ulaşım konusunda Rusya'ya ambargo uygulamaya hazırlanıyor.

    Finlandiya'nın ulusal demiryolu operatörü VR, pazartesi günü Helsinki ile St. Petersburg arasındaki Allegro adlı tren seferlerini askıya alacağını duyurdu.

    RUSLAR İÇİN AB'YE GİDEN SON GÜZERGAH

    Helsinki-St. Petersburg güzergahıyla ilgili karar, Ruslar için Avrupa Birliği'ne (AB) giden son toplu taşıma yollarından birinin kapatılması anlamına geliyor.

    Rusya'ya yönelik yaptırımlar göz önüne alındığında, Helsinki yönetimi, St. Petersburg'a seferlerin artık uygun olmadığına karar verdi.

    SEFERLER ASKIYA ALINACAK

    VR Group Başkan Yardımcısı Topi Simola, "Şimdilik gidiş gelişi askıya alıyoruz." dedi.

    Finlandiya ile Rusya arasındaki sınır, özel araç geçişlerine açık olmaya devam ediyor.

    Finlandiya, Rusya ya tren seferlerini durdurma kararı aldı #1


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