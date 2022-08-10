Finlandiya ve Estonya, AB'yi Ruslara turist vizesi vermeyi durdurmaya çağırdı

İki ülkenin liderleri, verdikleri mesajlarda, Ruslara turist vizeleriyle ilgili işlemlerin durdurulmasını talep etti. Yapılan açıklamalarda, "Avrupa'yı ziyaret etmek bir ayrıcalıktır" denildi.

Avrupa Birliği'nde (AB), Rus turist tartışması yaşanıyor.

Estonya ve Finlandiya başbakanları, Moskova'nın Ukrayna'ya kapsamlı saldırılarının ardından yeni bir yaptırım cephesi açmak üzere AB'yi Ruslara turist vizesi vermeyi durdurmaya çağırdı.

AB'de Ruslara turist vizesi tartışması

Estonya, Letonya ve Litvanya gibi Rusya ile sınır paylaşan Finlandiya, ülkeye genellikle diğer AB ülkelerinden gelen vizelerle giriş yapan Rus turistlerin sayısında artış kaydetti.

Financial Times'ın haberine göre, konuyla ilgili bir kaynak, durumun AB liderleri arasında gündeme geldiğini söyleyerek, ekim ayında yapılması planlanan zirvede masaya yatırılacağını belirtti.

Kallas: Vize vermeyi durdurun

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ruslara turist vizesi vermeyi durdurun." dedi.

"Avrupa'yı ziyaret etmek bir ayrıcalıktır"

Kallas, "Avrupa'yı ziyaret etmek bir insan hakkı değil, bir ayrıcalıktır. Rusya'dan uçak seferleri durduruldu. Schengen ülkeleri vize verirken yükü Rusya'ya komşular olanlar taşıyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Kallas, mesajının sonuna, "Şimdi Rusya'dan turizmi sona erdirme vakti." diye ekledi.

Marin: Rusların Avrupa'da seyahat edebilmesi doğru değil

Bir açıklama da Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den geldi. Ülkesinin devlet televizyonu Yle'de konuşan Marin, şunları söyledi:

"Rusya, Avrupa'da saldırgan ve acımasız bir savaş yürütürken, aynı zamanda Rusların normal bir hayat yaşayabilmesi, Avrupa'da seyahat edebilmesi, turist olabilmesi doğru değil."

Birçok Avrupa ülkesi, Schengen vize rejimi çerçevesinde sınırlarını açık tutmaya devam ederken, kıtanın çoğunda pasaport kontrolü yapılmadan Rus turistleri kısıtlamanın yollarını arıyor.

"Savaştan yana olmayan Ruslar seyahat edebilmeli"

Rus gezginlerle ilgili tartışmalar sürerken, bazı AB ülkeleri ise tüm Rus vatandaşlarını geri çevirmekten çekiniyor.

Bir AB yetkilisi, "Tüm Rusların AB'ye seyahat etmesini tamamen yasaklamak istemezsiniz. Buna nasıl dahil olacağız? Savaştan yana olmayan Rusların da seyahat edebilmesi gerekiyor." dedi.

Rusya'dan yapılan açıklamada, söz konusu çağrıların "son derece mantıksız bir düşünce" olduğu ifade edilerek, yaşananları "Nazi Almanya'sına" benzetildi.

Moskova: Onları çılgına çeviriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu ülkelerin çoğu bize o kadar düşman ki bu onları çılgına çeviriyor. Avrupa'nın göbeğindeki bazı ülkelerden tam anlamıyla 80 yıl önce duyduğumuz duygulara boyun eğiyorlar." şeklinde konuştu.

Peskov, "Sağduyu eninde sonunda galip gelecek ve bu açıklamaları yapanların aklı başına gelecek." dedi.