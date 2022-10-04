Finlandiya'da halka açık alanda sergilenen son Lenin heykeli de kaldırıldı

Finlandiya'nın Kotka kentinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle bölge sakinlerinin baskı yapmasının ardından Rus devrimci lider Vladimir Lenin'in halka açık alanda sergilenen heykeli kaldırıldı.

Ukrayna'nın ardından Rus tehdidini hisseden ülkelerden biri olan Finlandiya, Sovyetler Birliği'nin bıraktığı izleri silmeye devam ediyor.

Son olarak ülkede Rusya sınırına yakın Kotka'da bir grup inşaat işçisi, Lenin'in halka açık alanda sergilenen heykelini bir kamyona yükleyerek yerel bir müzenin deposuna götürdü.

1970'lerin sonunda yapıldı

Şehir müzesi müdürü Kirsi Niku, bronz büstün, 1970'lerin sonlarında Moskova'dan gelen siparişler üzerine Estonyalı heykeltıraş Matti Varik tarafından tasarlanıp inşa edildiğini söyledi.

Lenin heykeli, Kotka'da merkezi bir parkta bulunuyordu.

Halka açık alanda sergilenen son heykeldi

AA'nın haberine göre heykel yıllar içinde tahrip edilmesine rağmen yetkililer tarafından kaldırılmasına karar verilene kadar parkta kaldı.

Anıtın kaldırılmasıyla birlikte ülkede halka açık alanda sergilenen Lenin heykeli kalmadı.