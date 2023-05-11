Finlandiya’da üst geçit çöktü Geçici olarak hizmet veren bir üst geçit çöktü, geçidin üzerinde bulunanlar da birkaç metre yere düştü. Polis, aralarında çocuklarında bulunduğu yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıklarken, teknik incelemenin sürdüğü öğrenildi.

DHA

Finlandiya’nın Espoo kenti Tapiola bölgesinde bir inşaatın yanında bulunan ve kontrplaktan yapılan geçici üst geçit, bu sabah saatlerinde çöktü.

O sırada köprünün üzerinde bulunan ve aralarında çocukların da bulunduğu kişiler, birkaç metre yere düşerek yaralandı.

27 kişi yaralandı

Yerel basın, toplamda 27 kişinin yaralandığını ve 15 kişinin çevredeki dört hastaneye kaldırıldığını açıkladı

Polis yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi ancak olay yerinde teknik incelemenin devam ettiğini ifade etti.

Sanna Marin: Şok edici

Olayla ilgili bir duyuru yapan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise “Espoo'dan şok edici haberler. Kazada yaralananlara ve yakınlarına sabırlar.” açıklamasını yaptı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto da “Tapiola'daki kazayla ilgili şok edici haberler. Destek ve yardım sağlamak önemli.” ifadelerini kullandı.