Finlandiya'daki seçimlerde Başbakan Marin'in partisi geride kaldı Sosyal Demokrat Parti, yüzde 19,9 oranında oya sahip oldu. Milletvekili dağılımı belli olurken, yeni bir koalisyonun oluşacağı tahmin ediliyor.

AA

Finlandiya'da genel seçim sonuçları belli oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 20,8 oranında oy alan muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yarışı önde tamamladı.

Marin'in partisi seçimleri geride tamamladı

Gerçek Finler Partisi yüzde 20 ve mevcut Başbakan Sanna Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SDP) yüzde 19,9 oy aldı.

Finlandiya Adalet Bakanlığı ve Finlandiya yayın organı YLE'nin paylaştığı kesin olmayan sonuçlara göre, bugün gerçekleşen genel seçimlerde oyların yüzde 99,8'inin sayımı tamamlandı.

Milletvekili dağılımı

Buna göre, 200 vekilli Finlandiya parlamentosunda Ulusal Koalisyon Partisi 48, Gerçek Finler Partisi 46, Sosyal Demokrat Parti 43, Merkez Parti 23, Yeşil Birliği 13 ve Sol İttifak 11 vekille temsil edilecek.

İsveç Halk Partisi'nin ise 9 milletvekili çıkarması bekleniyor. Kalan vekillikler ise Merkez Parti, "Movement Now" partileri ile bağımsız adaylar arasında paylaşıldı.

Seçime katılım oranı yüzde 71,9

Kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 540 bin 437, seçime katılım oranı ise yüzde 71,9 olarak açıklandı.

Marin başkanlığındaki mevcut kabine Sosyal Demokrat Parti, Merkez Parti, Yeşil Birliği, Sol İttifak ve İsveç Halk Partisi'nin parçası olduğu koalisyondan oluşuyordu.

Yeni koalisyon oluşacak

Kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut kabinenin vekil sayısı 100'ü geçemiyor ve tahminlere göre yeni bir koalisyonun oluşması öngörülüyor.

Finlandiya'da seçimleri lider tamamlayan parti hükümeti kurmak için ilk fırsata sahip oluyor.

5 Nisan'da kesin sonuçlar açıklanacak

Ülkeyi yönetmek için de 200 sandalyeli parlamentoda 100'den fazla vekille bir koalisyon oluşması gerekiyor.

Kesin sonuçların 5 Nisan'da ilan edilmesinin ardından ilerleyen günlerde koalisyon oluşumları için görüşmelerin başlaması ve yeni hükümetin ilan edilmesi bekleniyor.

4 yıl önceki seçimin sonucu

2019 seçimlerini ilk üç sırada tamamlayan partiler sırasıyla Sosyal Demokrat Parti, Gerçek Finler Partisi ve Ulusal Koalisyon Partisi olmuştu.