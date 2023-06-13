Finlandiya'dan, Eurovision'da 2. olan sanatçıya bir yıl ücretsiz ev Finlandiya'yı Eurovision şarkı yarışmasında temsil ederek ikinci olan sanatçı Kaarija'ya, bir yıl boyunca kirasız daire sağlama kararı alındı.

AA Eurovision 2023'te "Cha cha cha" şarkısıyla ikinci olduktan sonra çocukluğunun büyük bölümünü geçirdiği Finlandiya'nın Vantaa bölgesine dönme isteğini dile getiren ve halihazırda Helsinki'de yaşayan Kaarija'ya belediye yetkilileri karşılık verdi. Şarkıcının bir yıllık kirası karşılanacak Vantaa Belediyesi, sahne adı olarak Kaarija'yı kullanan Jere Pöyhönen'in bir yıllık kirasını "üstün hizmetleri" nedeniyle karşılama kararı aldı. Şehirdeki duvara sanatçının resmi çizilecek Kaarija, belediyenin düzenlediği törenle evin anahtarını aldı. Belediye ayrıca şehirdeki bir duvara sanatçının resminin çizileceğini duyurdu.