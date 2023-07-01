Finlandiya’nın Ekonomi Bakanı Vilhelm Junnila istifa etti Finlandiya’da yeni göreve başlayan koalisyonun Ekonomi Bakanı Vilhelm Junnila, kendisine yöneltilen ‘Nazi söylemlerinde bulundu’ iddiaları üzerine istifa etti. Nazi söylemleri konusunda söylediklerinin espri olduğunu savunan Junnila, “Umarım mesajım duyulur: Özellikle her türlü anti-Semitizmi kınıyorum” dedi.

DHA

Finlandiya’da göçmenlik karşıtı görüşleriyle bilinen Finns Parti’nin Ekonomi Bakanı Vilhelm Junnila, henüz 10 gün başladığı görevinden istifa etti.

Junnila’nın koltuğu bırakmasının nedeni olarak ise daha önce Nazilerle ilgili kullandığı sözler gösterildi.

"Espriydi"

Nazi söylemleri için “esriydi” diyen Junnila, “Umarım mesajım duyulur: Özellikle her türlü anti-Semitizmi kınıyorum.” dedi.

Aşırılık yanlısı gruplara yönelik konuşma

İstifasını bizzat duyuran Junnila, “2019’da Turku’da aşırılık yanlısı gruplara konuşma yaptı” iddialarına da cevap verdi.

Junnila “Turku'daki terör saldırısı kurbanları için düzenlenen anma töreninde dört dakikalık bir konuşma yaptığım doğrudur. Aşırılık yanlılarına karşı konuştum, onlar adına değil.” dedi.

Afrikalı kadınlara kürtaj meselesi

Afrikalı kadınlara kürtaj uygulanması taraftarı olduğu iddiasına ilişkin de konuşan Junnila, bu girişimin, Finlandiya hükümetinin programıyla uyumlu olduğunu savundu.

Vilhelm Junnila, “Ekonomik büyümeden daha hızlı nüfus artışıyla, yoksullukla mücadele etmek ve refahı sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmek son derece zordur.” diye konuştu.