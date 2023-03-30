Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AA & Ensonhaber

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası Avrupa ülkeleri savunma seviyelerini artırdı.

Bu kapsamda İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu.

Ancak bu başvuru Türkiye'nin vetosuna takıldı. Çünkü Finlandiya ve İsveç terör örgütlerine verilen destekle bilinmekte.

İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma olaylarının ardından Finlandiya'nın durumu tartışılır hale geldi..

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Ankara'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü imzalayarak TBMM Genel Kurulu'na göndermişti.

NATO üyeliğine TBMM'den onay

TBMM Genel Kurulu, Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüştü.

Milletvekillerinin oylamasına sunulan teklif, kabul edildi. Böylece ülkenin NATO üyesi olabilmesi için Meclis’teki adım tamamlanmış oldu.

Finlandiya 29 ülkenin kabulünü almıştı

Finlandiya daha önce NATO üyesi 29 ülkenin kabulünü almıştı. Türkiye'nin de onay vermesi ile üyeliği gerçekleşebilecek.

Genel Kurul'un kabul ettiği metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına gönderilecek.

Böylece Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmesi için son karar verilmiş oldu.