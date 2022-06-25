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    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bomba yüklü araç imha edildi

    İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuna göre, PKK tarafından bırakılan bomba yüklü kamyon, ekiplerce kontrollü halde imha edildi.
    • 25.06.2022 - 10:03
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    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bomba yüklü araç imha edildi

    Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Cerablus'ta bomba yüklü araç bulundu.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kilis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ekipleri, 21 Haziran'da Suriye'nin kuzeyindeki El Humran köyü civarına, sansasyonel eylemde kullanılmak üzere PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü kamyon bırakıldığı istihbaratını aldı.

    Kontrollü şekilde imha edildi

    AA'nın haberine göre, kamyonu tespit eden ekipler, bölgeye bomba imha ekiplerini yönlendirdi.

    Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bomba yüklü kamyon, kontrollü olarak imha edildi.

    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bomba yüklü araç imha edildi


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