Dolar
7.3416
-0.2106%
Euro
8.7161
0.1723%
Altın
1955.54
1.3443%
Borsa
1100.32
-0.7764%
G. Altın
462.641
1.4828%
Bitcoin
84199.14
0.9608%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Florida'da dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı

    Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'ndaki (FWC) araştırmacılar, 3 timsah kapan kaplumbağası yakaladı.
    • DHA
    • 28.08.2020 - 16:38
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 16:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Florida'da dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı

    ABD’nin Florida eyaletinde yer alan St. Petersburg şehrindeki FWC araştırma bölümü Balık ve Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü (FWRI) biyologları, biri yaklaşık 50, diğeri 30 ve 20 kilo olmak üzere 3 Suwannee "timsah kapan kaplumbağası" yakaladı.

    Araştırmacılar, kaplumbağaların 40-80 yaş aralığında olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

    "KURULAN TUZAKLARLA YAKALANDI"

    FWRI tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Bu hafta, biyologlarımız Suwannee timsah kapan kaplumbağası (Macrochelys suwanniensis) için kurulan tuzakları kontrol ediyorlardı. Bu, FWC'nin 2014 yılında tanımlamasına yardımcı olduğu yeni bir tür. FWC, eyaletin tehdit altındaki tehdit altındaki türlerin dağılımını ve göreceli olarak çokluğunu belgelemek için Florida ve Georgia'daki diğer araştırmacılarla iş birliği yapıyor. Gainesville şehrinin kuzeyindeki New River'a 6 tuzak kuruldu. Bir tuzakta yaklaşık 50 kg erkek ve 20 kg ağırlığında bir dişi timsah kapan kaplumbağası yakalandı. Başka bir tuzakta ise 30 kg bir erkek timsah kapan kaplumbağası yakalandı" ifadelerine yer verildi.

    Florida da dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı #1

    NEHRE GERİ BIRAKTILAR

    Yakalanan 3 kaplumbağanın fotoğrafları çekildikten sonra nehre geri bırakıldığı öğrenildi.

    Florida da dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı #2

    Florida da dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı #3

    Florida da dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı #4

    Görüş Bildir