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İHA

ABD yeni bir kasırga felaketi ile karşı karşıya...

Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada Florida'ya gelmesi beklenen Milton Kasırgası'nın çarşamba akşamı Kategori 3 şiddetinde bir fırtına olarak Florida'nın Siesta Key yakınlarında karaya çıktığı duyuruldu.

Ayrıca, kasırganın akşam saat 8.30 sularında bölgeye ulaştığı belirtildi.

BÜYÜK YIKIMA SEBEP OLABİLİR

Açıklamada, kasırganın Florida'nın batı-orta kıyılarını vurarak büyük bir yıkıma neden olabilecek kapasitede olduğu aktarıldı.

Kasırganın karaya ulaştığı an itibarıyla maksimum sürekli rüzgar hızı saatte 190 km olarak kaydedildi ve kasırganın doğu-kuzeydoğu yönünde saatte 24 km hızla ilerlediği bildirildi.

EYALETİN GENİŞ BİR ALANINI ETKİLEMESİ BEKLENİYOR

Kasırganın merkezinden 56 km uzaklığa kadar kasırga kuvvetindeki rüzgarlar etkili olurken, tropikal fırtına kuvvetindeki rüzgarlar özellikle kuzey yönünde 400 km uzaklığa kadar yayıldı.

Meteorologlar, bu güçlü rüzgarların Tampa Körfezi bölgesi de dahil olmak üzere eyaletin geniş bir alanını etkileyeceği yönünde tahminde bulunuyor.

Rüzgarlar çarşamba akşamından perşembe sabahına kadar devam ederek bölgedeki yaşamı olumsuz etkileyecek.

Öte yandan, Milton kategori 3 kuvvetinde karaya çıktıktan iki saatten kısa bir süre sonra Kategori 2 fırtınaya indirildi. Florida kıyılarında 1,3 milyondan fazla ev ve iş yerinin elektriğini kesti.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Florida Valisi Ron DeSantis, kasırganın tehdit oluşturduğu 51 ilçe için olağanüstü hal ilan ederken, Başkan Joe Biden, Milton Kasırgası'nın neden olabileceği zararlara karşı önceden tedbir almak amacıyla federal bir afet ilanını onayladı.

Bu karar, eyaletin kasırgaya hazırlık ve toparlanma sürecinde gerekli tüm yardımların yapılmasına imkan sağlayacak.

ZORUNLU TAHLİYELER BAŞLATILDI

Kasırganın şiddetli rüzgarları ve potansiyel olarak ölümcül fırtına dalgaları nedeniyle Tampa Körfezi ve çevresindeki birçok bölgede zorunlu tahliyeler gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, kasırganın neden olacağı su baskınları ve yıkıcı rüzgarlar nedeniyle bölgedeki halkın güvenli bölgelere tahliye edilmesini hızlandırdı ve tahliye emirlerine uymayanların büyük bir tehlike altında olabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Tahliyeler kapsamında evlerinde güvende olmayacağını düşünen Florida sakinleri en yakındaki barınaklarda yer bulabilmek için sıraya girdi. Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu barınakların çoğunluğunun okul binaları olduğu görüldü.

SEL RİSKİNE KARŞI UYARI

NHC'nin tahminlerine göre, Milton Kasırgası'nın getirdiği fırtına dalgalanması ve yükselen deniz suları, Florida'nın birçok kıyı bölgesinde hayatı tehdit eden su baskınlarına yol açacak.

Meteorologlar, kasırganın merkezinden yaklaşık 30-40 km güneydeki alanların en ağır darbeyi alabileceğini belirtti. Milton'ın karaya çıkış yerinin, kasırganın neden olacağı hasarın derecesini doğrudan etkileyeceği aktarılıyor.

SEL RİSKİ FELAKET DÜZEYDE OLABİLİR

Florida'nın batı kıyısındaki Tampa, Sarasota, Fort Myers gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde şiddetli yağışlar, ani sel ve kentsel sel riskiyle birlikte, orta ve büyük nehirlerde taşkınlara yol açma potansiyelini elinde bulunduruyor.

Öte yandan, yetkililer, sel riskinin felaket düzeyde olabileceği konusunda halkı uyararak gerekli önlemleri almaları çağrısı yaptı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Florida yetkilileri, kasırgaya karşı hazırlıkları hızlandırmak amacıyla birçok bölgedeki okul ve iş yerlerinin kapalı kalacağını bildirdi.

Öte yandan, tahliye merkezleri kurulmuş durumda ve halkın bu merkezlere yönlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Güvenlik ve acil durum ekipleri, olası kurtarma ve tahliye operasyonları için tam kapasiteyle hazır durumda bekletiliyor.

KASIRGANIN İLERLEMESİ İLE NELER YAŞANABİLİR

NHC'nin tahminlerine göre, Milton Kasırgası'nın Florida'nın batı kıyısında geniş çapta yıkıcı etkiler yaratması beklenirken, kasırganın gücü nedeniyle elektrik kesintileri, altyapı hasarları ve büyük ölçekli tahliye operasyonları olası senaryolar arasında bulunuyor.

Yetkililer, halka kasırganın geçişi sırasında iç mekanlarda kalma ve güvenlik önlemlerine uyma çağrısı yapıyor.