Florida'da koronaya rağmen sokak partisi düzenlediler

Sosyal mesafeyi dinlemeyen kalabalık grubu polis drone'u havadan görüntüledi.

Koronavirüs salgınında merkez üssüne dönüşen ABD'den sosyal mesafeyi hiçe sayan görüntüler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sokak partisi düzenlenen Florida eyaletinde yine benzer manzaralar yaşandı.

Amerikalılar, Daytona Beach bölgesinde bir araya geldi.

SOSYAL MESAFE DİNLEMEDİLER

Polis drone'u, sosyal mesafeye uymayan kalabalık grubu havadan görüntülerken, arabadaki kişilerin etrafta toplananlara para dağıttığı görüldü.

Ortaya çıkan görüntülerden sonra, eyalette vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.

Florida'da polis drone'u sokak partisini görüntüledi VİDEO

ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

1.6 milyondan fazla vakanın görüldüğü ülkede 99 bin 300 ölüm yaşandı.

Florida eyaletinde salgın verileri, 50 bin 867 vaka ve 2 bin 237 ölüm olarak gerçekleşti.

3 BİN KİŞİLİK PARTİ

Florida'da geçtiğimiz günlerde DeLand şehrindeki açık hava partisine katılan binlerce kişiye, polis ekipleri akşam saatlerinde müdahale etmişti.

Volusia İlçesi Şerif Ofisi'nin şüphelendiği iki kişi silahla yakalanmış, polis ekipleri 3 bin kişinin şehrin farkı noktalarında parti düzenlendiğini bildirmişti.

Florida'da sokak partisi düzenleyen gruba polis baskını VİDEO