Florida'da okyanus suyu rekor sıcaklıkları gördü ABD'li meteoroloji uzmanları tarafından Florida eyaletinin güneyindeki Manatee Körfezi'nde 24 Temmuz'da ölçülen hava sıcaklığının küresel bir rekor olabileceği açıklandı.

AA

Dünya kavurucu sıcakların etkisi altında...

Devam eden ve tüm dünyayı etkisi altına alan sıcak havalar binlece vatandaşın ölümüne sebep oldu.

Sıcak havalarla birlikte birçok iklim krizi yaşanıyor.

Öte yandan dünyanın birçok noktasında rekor sıcaklıklar görülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde devam eden hava durumlarından etkilenen bir bölgede Florida eyaletinin güneyindeki Manatee Körfezi oldu.

Küresel rekor olabilir

ABD'li meteoroloji uzmanları, Florida eyaletinin güneyindeki Manatee Körfezi'nde bulunan bir şamandıranın 24 Temmuz'da okyanus suyu sıcaklığını 38,38 derece (101.1 Fahrenheit) olarak ölçtüğünü bildirdi.

Bir diğer yandan yapılan açıklamada bunun küresel bir rekor olabileceğine yer verildi.

Vatandaş sahilin tadını çıkardı

Kakao sahiline gelen vatandaşlar, güneşli ve sıcak havanın tadını çıkardı.

Sahilde sıcak havaların bunaltıcı etkilerinden kurtulmak isteyen vatandaşlar güneş çarpmalarına karşı uyarıldı.