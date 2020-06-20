Dolar
6.8455
-0.1531%
Euro
7.6531
-0.463%
Altın
1744.09
1.2287%
Borsa
113611.89
0.9931%
G. Altın
384.008
1.0903%
Bitcoin
64348.38
-0.1855%
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest kaldı

    ABD'de Mayıs ayında siyahi George Floyd'un ölümüne yol açan eski polislerden J. Alexander Kueng, 750 bin dolar kefalet bedelinin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 20.06.2020 - 12:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest kaldı

    ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te 25 Mayıs Pazartesi günü sahte parayla alışveriş yapmak istediği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen 46 yaşındaki George Floyd'u yere yatırıp boğazına diziyle bastıran polis memuru Derek Chauvin ve üç polisle birlikte görevden alınmıştı.

    Olayla ilgili tutuklanan Chauvin, "üçüncü derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" ile suçlanmıştı.

    İKİNCİ POLİS DE SERBEST KALDI

    Floyd’un ölümüne yol açan dört eski polisten ikincisi de kefaletle serbest bırakıldı. J. Alexander Kueng’in, cuma gecesi 750 bin dolarlık kefaletinin ödenmesinin ardından Hennepin Böge Cezaevi’nden şartlı tahliyeyle çıktığı ifade edildi.

    Kueng, Derek Chauvin, Tou Thao ve Thomas Lane de dahil olmak üzere Floyd’un ölümünden suçlanan polislerden arasında yer alıyordu.

    Eski polislerden Thomas Lane’in de haziran ayı başında kefaletle serbest bırakılmıştı.

    Görüş Bildir