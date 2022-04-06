Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı

ABD merkezli Forbes dergisinin güncel listesine göre, son 12 ayda milyarder sayısında azalma görüldü.

Ekonomi dergilerinden biri olan Forbes, dünyanın en zenginleri listesini yayınladı.

329 milyarderin çıktığı listeye 236 milyarder eklendi.

Rihanna da listede

Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley, 'milyarder' unvanını kaybeden isimlerden oldu.

Yeni milyarderler arasında ise Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.

En fazla milyarder ABD'de

En fazla milyardere sahip olan ülke ise 735 milyarder ile ABD oldu. ABD’yi Çin ve Rusya takip etti.

Savaş 34 Rus'a unvan kaybettirdi

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş üzerine 34 Rus milyarder de unvanını kaybetti.

Dünyanın en zengin ilk 15 milyarderi

1- ELON MUSK: 219 MİLYAR DOLAR - Teknoloji, Tesla (ABD)





2- JEFF BEZOS: 171 MİLYAR DOLAR - Amazon (ABD)





3- BERNARD ARNAULT: 158 MİLYAR DOLAR - Perakende ve Moda (Fransa)





4- BILL GATES: 129 MİLYAR DOLAR - Microsoft (ABD)

5- WARREN BUFFETT: 118 MİLYAR DOLAR - Finans ve yatırım (ABD)





6- LARRY PAGE: 111 MİLYAR DOLAR - Teknoloji, Google (ABD)





7- SERGEY BRIN: 107 MİLYAR DOLAR - Teknoloji, Google (ABD)





8- LARRY ELLISON: 106 MİLYAR DOLAR - Teknoloji (ABD)





9- STEVE BALLMER: 91,4 MİLYAR DOLAR Microsoft (ABD)

10- MUKESH AMBANİ: 90,7 MİLYAR DOLAR - Çeşitli sektörler (Hindistan)





11- GAUTAM ADANİ: 90 MİLYAR DOLAR - Altyapı ve diğer sektörler (Hindistan)





12- MICHAEL BLOOMBERG: 82 MİLYAR DOLAR - Medya (ABD)





13- CARLOS SLIM HELU: 81,2 MİLYAR DOLAR - Telekom (Meksika)





14- FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS: 74,8 MİLYAR DOLAR - Perakende ve Moda (Fransa)





15- MARK ZUCKERBERG: 67,3 MİLYAR DOLAR - Facebook (ABD)