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    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı

    ABD merkezli Forbes dergisinin güncel listesine göre, son 12 ayda milyarder sayısında azalma görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 17:58
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    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı

    Ekonomi dergilerinden biri olan Forbes, dünyanın en zenginleri listesini yayınladı.

    329 milyarderin çıktığı listeye 236 milyarder eklendi.

    Rihanna da listede

    Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley, 'milyarder' unvanını kaybeden isimlerden oldu.

    Yeni milyarderler arasında ise Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.

    En fazla milyarder ABD'de

    En fazla milyardere sahip olan ülke ise 735 milyarder ile ABD oldu. ABD’yi Çin ve Rusya takip etti.

    Savaş 34 Rus'a unvan kaybettirdi

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş üzerine 34 Rus milyarder de unvanını kaybetti.

    Dünyanın en zengin ilk 15 milyarderi

    1- ELON MUSK: 219 MİLYAR DOLAR - Teknoloji, Tesla (ABD)

    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı #1

    2- JEFF BEZOS: 171 MİLYAR DOLAR - Amazon (ABD)

    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı #2

    3- BERNARD ARNAULT: 158 MİLYAR DOLAR - Perakende ve Moda (Fransa)

    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı #3

    4- BILL GATES: 129 MİLYAR DOLAR - Microsoft (ABD)

    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı #4

    5- WARREN BUFFETT: 118 MİLYAR DOLAR - Finans ve yatırım (ABD)

    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı #5

    6- LARRY PAGE: 111 MİLYAR DOLAR -  Teknoloji, Google (ABD)

    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı #6

    7- SERGEY BRIN: 107 MİLYAR DOLAR - Teknoloji, Google (ABD)

    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı #7

    8- LARRY ELLISON: 106 MİLYAR DOLAR - Teknoloji (ABD)

    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı #8

    9- STEVE BALLMER: 91,4 MİLYAR DOLAR Microsoft (ABD)

    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı #9

    10- MUKESH AMBANİ: 90,7 MİLYAR DOLAR - Çeşitli sektörler (Hindistan)

    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı #10

    11- GAUTAM ADANİ: 90 MİLYAR DOLAR - Altyapı ve diğer sektörler (Hindistan)

    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı #11

    12- MICHAEL BLOOMBERG: 82 MİLYAR DOLAR - Medya (ABD)

    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı #12

    13- CARLOS SLIM HELU: 81,2 MİLYAR DOLAR - Telekom (Meksika)

    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı #13

    14- FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS: 74,8 MİLYAR DOLAR - Perakende ve Moda (Fransa)

    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı #14

    15- MARK ZUCKERBERG: 67,3 MİLYAR DOLAR - Facebook (ABD)

    Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı #15


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