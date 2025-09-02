Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı

Merakla beklenen liste yayınlandı...

Ağustos, milyarderlerin servetlerinde hareketli bir ay olarak geçti.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ BELLİ OLDU

Forbes verilerine göre, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti yüzde 1 artışla 2,13 trilyon dolara ulaştı.

Ancak listede kazananlar ve kaybedenler net şekilde ayrıştı. 6 kişi kazanç elde ederken, 4 isim değer kaybetti.

CİDDİ KAYIPLAR YAŞAYANLAR VAR

ABD borsasındaki dalgalanmalar milyarderlerin servetlerini farklı şekilde etkiledi.

Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ağustos ayında büyük kazanç elde ederken Oracle’ın kurucusu Larry Ellison ciddi kayıplar yaşadı.

TÜRKİYE'DEN 4 İSİM LİSTEDE YER ALDI

Dünyanın en zenginleri arasında teknoloji devlerinin sahipleri öne çıkarken, Türkiye’den 4 isim listede yer aldı.

Elon Musk, 415,6 milyar dolarlık servetiyle üst üste 16. kez zirvede yer alırken Murat Ülker, Şaban Cemil Kazancı, İpek Kıraç ve Erman Ilıcak, servetlerindeki artışla dikkat çekti.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ

Forbes’un 1 Eylül 2025 itibarıyla açıkladığı dünyanın en zengin 10 ismi şöyle:

1) Elon Musk – 415,6 milyar dolar (Tesla, SpaceX, xAI, X)

2) Larry Ellison – 270,9 milyar dolar (Oracle)

3) Mark Zuckerberg – 253 milyar dolar (Meta)

4) Jeff Bezos – 240,9 milyar dolar (Amazon)

5) Larry Page – 178,3 milyar dolar (Google)

6) Sergey Brin – 165,9 milyar dolar (Google)

7) Bernard Arnault – 154,1 milyar dolar (LVMH)

8) Steve Ballmer – 151,3 milyar dolar (Microsoft, LA Clippers)

9) Jensen Huang – 150,4 milyar dolar (Semiconductors)

10) Warren Buffet – 150,4 milyar dolar (Berkshire Hathaway)

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİRENLER

Forbes’un milyarderler listesinde Türkiye’den de dört iş insanı yer aldı.

Bu yıl en çok dikkat çeken isimler arasında, yıllardır listede olan Murat Ülker’in yanı sıra Şaban Cemil Kazancı, İpek Kıraç ve Erman Ilıcak bulunuyor.

- Murat Ülker – 5,4 milyar dolar | 731. sıra (Yıldız Holding Başkanı)

- Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar dolar | 875. sıra (Kazancı Holding İcra Kurulu Başkanı)

- İpek Kıraç – 3 milyar dolar | 1322. sıra (Kıraça Holding en büyük hissedarı)

- Erman Ilıcak – 2,9 milyar dolar | 1336. sıra (Rönesans Holding’in kurucusu ve başkanı)