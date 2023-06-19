Ford Başkanı: ABD elektrikli araç üretiminde Çin ile rekabet edemez Ford Başkanı Bill Ford Jr., Çin ve ABD'yi elektrikli araç üretimi bakımından değerlendirdi. Ford, ABD'nin elektrikli otomobillerde Çin'e karşı henüz rekabet edemeyeceğini söyleyerek, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

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ABD ve Çin arasındaki ticari rekabet, elektrikli otomobillerde de kendisini gösteriyor.

Bu bakımdan ABD'li iş adamlarından da çarpıcı açıklamalar geliyor.

"Çin ile rekabet etmeye henüz hazır değiliz"

Ford Motor Co. İcra Kurulu Başkanı Bill Ford Jr., ABD'nin elektrikli araç üretiminde Çin ile rekabet etmeye "henüz tam olarak hazır olmadığını" söyledi.

Ford, CNN'in Fareed Zakaria GPS programına verdiği bir röportajda, "Çok hızlı geliştiler ve büyük ölçekte geliştirdiler ve şimdi ihracat yapıyorlar. Burada değiller ama bir noktada buraya geleceklerini düşünüyoruz. Hazır olmamız gerekiyor ve hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Çin, potansiyel olarak küresel otomobil endüstrisini yeniden şekillendirerek ve otomobil ticareti ortakları ile rakiplerinin hakimiyetini sarsarak, dünyanın 2 numaralı binek araç ihracatçısı olmaya hazırlanıyor.

Çin - ABD rekabeti

Çin'de üretilen arabaların denizaşırı sevkiyatları, 2020'den bu yana üç kat artarak geçen yıl 2,5 milyonun üzerine çıkarak Almanya gibi geleneksel otomobil ihracatçılarına meydan okudu.

Ford, bu yıl Michigan'daki bir elektrikli araç pili tesisine 3,5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, Çin'in Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.'nin teknolojisi ve desteğiyle çalışacağını söyleyerek siyasi tartışmalara yol açtı.

"Çinliler güç merkezi olacak"

Ford CEO'su Jim Farley, Mayıs ayında Çinli elektrikli araç üreticilerinin sektördeki ana rakipleri olduğunu ve Ford'un Çinli otomobil üreticilerini yenmek için ayırt edici markalaşmaya veya daha düşük maliyetlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Farley, "Bence ana rakip olarak GM (GM.N) veya Toyota (7203.T) değil Çinlileri görüyoruz . Çinliler güç merkezi olacak" dedi.

Kurucusu Henry Ford'un torununun torunu olan Ford, Ford mühendislerinin teknolojiyi anlamaları için bir fırsat gördüğünü söyledi.

Çin, Avrupa'da üretilen elektrikli otomobillere müdahil

Ford, Amerika'da bir şeyler yapmanın önemli olduğunu ve imalat işlerinin daha güçlü bir ekonomiye yol açabilecek çarpan etkisine sahip olduğunu savunarak, ABD merkezli üretimin fiyatları yükseltmeye zorlayamayacağını söyledi.

Ford, "Maliyet eğrisinde aşağı inmeye ve üretim eğrisinde yukarı çıkmaya başladığınızda, maliyetler düşecek ve biz burada otururken bile düşüyorlar." dedi.

Çin, Avrupa'da halihazırda elektrikli otomobillere derinden müdahil durumda ve satılan Çin yapımı araçların çoğu Tesla Inc.'in elektrikli modelleri. Volvo ve MG gibi Çin'in sahip olduğu eski Avrupa markaları ve Dacia Spring veya BMW iX3 gibi diğer modeller, ayrıca Çin'de münhasıran üretilmekte olduğu bilinyor.