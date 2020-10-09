Foreign Policy: Paşinyan kendine fazla güvendi

ABD merkezli dergi, Ermenistan Başbakanı'nın iddialı tutumuna işaret etti. Putin'den yardım bekleyen Paşinyan'ın bu talebinin karşılık bulmadığı kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun cephede bozguna uğrattığı Ermenistan ile ilgili ABD basınında dikkat çeken bir yazı yer aldı.

Foreign Policy'de yayınlanan "Azerbaycan Dağlık Karabağ'da üstünlük kurdu" başlıklı yazıda, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yalnızlığı anlatıldı.

Yazıda, Ermeni güçlerinin işgal ettiği Azerbaycan topraklarında çatışmaların yeniden başlayacağının önceden belli olduğu belirtildi.

"PUTİN KURTARMAYA GELMİYOR"

Temmuz ayında Azerbaycan'ın kuzeybatısında 4 gün süren çatışmaların yaşandığı ancak bunun bugünkü çatışmanın nedenini oluşturmadığı kaydedildi.

Gerginliğin, 1980'lerde Azerbaycan topraklarına Ermenistan tarafından el konulmasıyla başladığı anımsatılarak, şu görüşler aktarıldı:

"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, milliyetçi söylemlerle müzakereyi reddederek kendine fazla güvendi. Putin, onu kurtarmaya gelmiyor.

"PAŞİNYAN'A SEMPATİ DUYMUYOR"

Çatışma tırmanırken Paşinyan'ın bir (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin sorunu var. Paşinyan muhalefetteyken, Ermenistan'ın Rusya'ya bağımlılığını ve Rusya'nın Ermenistan'ın zayıflığı ve izolasyonundan faydalanmasını eleştirdi.

Sonuç olarak Putin, Paşinyan'a pek sempati duymuyor. Rus medyası ona her zaman nazik davranmadı.





RUSYA DENGE POLİTİKASI GÜDÜYOR

Rusya, Minsk Grubu eşbaşkanı olarak, Gümrü'de 3 bin askeri barındıran bir askeri üssün yanı sıra başkent Erivan yakınlarındaki hava üssüne sahip olmasına rağmen Ermenistan'a açık siyasi ve askeri destek vermekten kaçınarak, siyasi dengesini sürdürdü.

TÜRK İHA'LARI OLAYLARIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye, Azerbaycan’ın işgal ettiği toprakları geri alma mücadelesine her zaman siyasi ve askeri destek verdi. Nitekim Azerbaycan'ın satın aldığı Türk İnsansız Hava Araçları (İHA), olayları Azerbaycan lehine çeviren önemli bir faktördü.





PAŞİNYAN'IN ÇARESİZLİĞİ: "TÜRKOFOBİ"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın bağlar göz önüne alındığında, Paşinyan "Türkofobi" kartını oynadı. Bunların hepsi bir çaresizliği ele veriyor gibi görünüyor.

Rusya, onu (Paşinyan) istediği kadar güçlü bir şekilde desteklemeyi reddediyor. Dünya genelindeki Ermeni diasporası da ona yardım edemedi."



Azerbaycan ordusuna ait SİHA'lar 3 Grad ÇNRA'yı imha etti ViDEO