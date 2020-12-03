Foreign Policy: Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar, Biden'dan Türkiye'ye karşı destek istiyor

Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki meşru varlığı karşısında çıkış yolu bulamayan Atina ve Kıbrıs Rumlar, son çare olarak Joe Biden'ı görüyor.

Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginliğe sebep olarak, Avrupa Birliği ve ABD'yi her seferinde bölgeye müdahale etmeye çağıran Yunanistan, Beyaz Saray'da Ocak 2021'de başkanlık koltuğunu devralacak Joe Biden'a umut bağladı.

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, "Biden, zorlu Doğu Akdeniz sularıyla yüzleşiyor" başlıklı haberinde konuyu ele aldı.

"DOĞU AKDENİZ SAKİN BİR YER DEĞİL"

Haberde, başkan seçilen Joe Biden'ın göreve gelmeye hazırlanırken, Doğu Akdeniz'in sakin bir yer olmadığını keşfediyor olabileceği ifade edildi.

"Türk ve Yunan savaş gemileri, gergin bir şekilde birbirlerini gözetliyor" denilen haberde, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon hakları konusunda çekişmenin yaşandığı, Kıbrıs meselesinde ise Ankara'nın iki devletli çözümü desteklediği anımsatıldı.

"YUNANİSTAN VE KIBRISLI RUMLAR, BIDEN'DAN DESTEK UMUYOR"

Tüm bu yaşananlar karşısında Atina ve Kıbrıslı Rumların destek arayışlarına işaret edilirken, "Yunanlılar ve Kıbrıslı Rumlar, Türkiye ile olan anlaşmazlıklarında daha güçlü bir ABD desteği umuyorlar. Ancak bu, gelecek dönem başkanının (Joe Biden) en büyük önceliği olmayabilir." görüşü paylaşıldı.