Foreign Policy'den Türk askeri varlığı haritası

ABD merkezli dergi, Azerbaycan'a kararlı desteğini gösteren Türkiye'nin farklı ülkelerdeki askeri varlığına dikkat çekti. Dergi, Ankara'nın Karabağ'a asker konuşlandırma ihtimalini değerlendirdi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan toprakları olan Karabağ'ı yıllardır işgal altında tutması ve buradan çekilmemesi Kafkaslar'da gerginliğe yol açıyor.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın saldırıları üzerine başlattığı operasyonlarda Ermeni güçlerine ağır kayıplar yaşattı.

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, bölgede yaşanan gerilim üzerinden Türkiye'nin ülke sınırları dışındaki askeri varlığına dikkat çekti.

"TÜRK ORDUSU GENİŞ ALANA YAYILIYOR" YORUMU

"Türkiye'nin ordusu aşırı mı yayılıyor?" başlıklı yazıda, Ankara'nın Libya, Suriye, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz ve Katar'daki varlığı ve etkisi üzerinde duruldu. Konuyla ilgili haritaya verildi.

"ANKARA, BAKÜ'YÜ DESTEKLEMEKTE KARARLI"

Bakü ile Erivan arasında gerilimin arttığı bir dönemde Türkiye dışında birçok küresel gücün iki ülkeye anlaşmalı ateşkes çağrısı yaptığı anımsatılarak, şöyle denildi:

"Eylül sonunda çatışmaların başlamasından hemen sonra Ankara, Azerbaycan'daki müttefiklerinin yardımına koştu. Ankara, Bakü'yü destekleme konusunda kararlı görünüyor.

"ERDOĞAN, DAĞLIK KARABAĞ'A ASKER GÖNDERİRSE..."

Türkiye’nin Kafkasya’da daha fazla nüfuz elde etme arayışı şaşırtıcı değil. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekten de ordusunu Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'da konuşlandırmaya karar verirse, bu Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanan bir dizi Türk stratejik zorluğunun sonuncusu olur."

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