Foreign Policy'nin Gazze yorumu: Dünya eskisi gibi olmayacak ABD merkezli dergi, Gazze'de yaşananların, Washington yönetiminin dikkatini bölgeye çektiğini yazdı. Bu durumun, Biden'ı dünyanın geri kalan yerlerindeki gelişmelerden alıkoyduğu vurgulandı.

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ABD merkezli Foreign Policy dergisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının küresel ölçekteki yansımalarını analiz etti.

"Dünya eskisi gibi olmayacak" başlıklı analizde, Orta Doğu’daki son çatışmaların jeopolitik etkilerinin geniş bir alana yayılacağı belirtildi.

Harvard Üniversitesi'nden Stephen Walt imzalı analizde, "Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğinde olduğumuzu düşünmüyorum. Mevcut çatışma daha büyük bir bölgesel çatışmaya yol açarsa şaşırırdım." denildi.

Dünya çapında ciddi yansımaları olacak

Savaş Gazze ile sınırlı kalsa ve yakın zamanda bitse bile dünya çapında ciddi yansımaları olacağı vurgulandı.

Bunun için 7 Ekim'deki Hamas saldırılarından öncesine bakılması gerektiği kaydedildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin ile mücadele

ABD ve NATO müttefiklerinin Ukrayna'da Rusya'ya karşı bir vekalet savaşı yürüttüğü, hedefin Rusya'nın Ukrayna topraklarından uzaklaştırılması ve Moskova'nın gelecekte benzer eylemlerde bulunamayacak kadar zayıflatılması olduğuna dikkat çekildi.

Washington yönetiminin aynı zamanda Pekin'in yarı iletken üretimi, yapay zeka, kuantum hesaplama ve diğer yüksek teknoloji alanlarında hakimiyet kurmasını engellemek amacıyla Çin'e karşı fiili ekonomik savaş yürüttüğü hatırlatıldı.

Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi

Orta Doğu'da ise Biden yönetiminin Suudi Arabistan'a bir tür resmi güvenlik garantisi vererek Riyad'ı Çin'e yaklaşmaktan caydırmaya çalıştığı bildirildi.

7 Ekim ve sonrasında yaşananların, ABD önderliğindeki Suudi-İsrail normalleşme çabalarını baltaladığı vurgulanarak şöyle denildi:

Savaş, ABD'nin Orta Doğu'ya daha az zaman ve ilgi harcama ve Asya'nın daha doğusuna daha fazla dikkat ve çaba kaydırma çabalarına engel olacak.



Orta Doğu'daki son savaş Tayvan, Japonya, Filipinler veya Çin'in artan baskısıyla karşı karşıya olan herhangi bir ülke için iyi bir haber değil.



Gazze'deki çatışma Ukrayna için bir felaket. Gazze savaşı basında yer alırken, yeni ABD yardım paketine destek sağlanmasını zorlaştırıyor.

Avrupa'daki bölünmeler yeniden alevlendi

Aynı analizin devamında, Gazze'de oluşan tablonun, Avrupa Birliği için de kötü haber olduğu aktarıldı:

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, bazı küçük sürtüşmelere rağmen Avrupa'nın birliğini artırmıştı. Ancak Gazze'deki savaş Avrupa'daki bölünmeleri yeniden alevlendirdi.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB'nin üst düzey diplomatı Josep Borrell ve yaklaşık 800 AB çalışanının, von der Leyen'i İsrail'e karşı fazla önyargılı olmakla eleştiren bir mektuba imza attığı bildiriliyor.

Çatlaklar daha da büyüyecek

Bu durumdan, "Savaş uzadıkça bu çatlaklar daha da büyüyecek." ifadeleriyle bahsedildi. Yaşanan bölünmelerin, aynı zamanda Avrupa'nın diplomatik zayıflığının da göstergesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya ve Çin için iyi, Batı için kötü

Batı için kötü olan haberin Rusya ve Çin için "çok iyi bir haber" olduğu da kaydedildi: