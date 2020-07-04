Fransa 170 yıl sonra 24 naaşı Cezayir'e teslim etti

Yıllardır bir müzede tutulan Cezayirli direnişçilerin naaşları, Cezayir'e iade edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki müzede yıllarca, Fransız işgalinde öldürülen Cezayirli 24 direnişçi liderin naaşı sergilendi.

170 yıl sonra direnişçilerini Cezayir'e teslim eden Fransa'dan getirilen naaşlar, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un yanı sıra ile devlet erkanı ve askeri yetkililer tarafından karşılandı.

NAAŞLAR BÜYÜK BİR COŞKUYLA ALINDI

Cezayir hava kuvvetlerine bağlı ekipler, naaş kalıntılarını taşıyan askeri uçağa eşlik ederken, karşılama töreni devlet televizyonunda canlı olarak yayınlandı. Kentin limanındaki demirli bulunan savaş gemileri tarafından top atışları yapıldı.

5 Temmuz 1962'de bağımsızlığını kazanan Cezayir'e getirilen naaşlar, ülkenin bağımsızlığının 58'inci seneyi devriyesi ile denk geldi.

PARİS'TEKİ MÜZEDE 18 BİN KAFATASI VAR

Fransa'nın başkenti Paris'teki İnsan Müzesi'nde dünyanın pek çok yerinden getirildiği belirtilen 18 bin kafatası bulunuyor.

Kimlik tespiti yapılan 500 kafatasından 36'sının 19'uncu yüzyıl ortalarında, Fransa'nın Cezayir'i sömürgesi altına almaya başladığı zamanlarda öldürülen Cezayirli mücahitlere ait olduğu belirlenmişti.

İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini ve yüz binlerce kişinin tehcir edildiğini belirtiyor.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, Fransız sömürgesi döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin öldürüldüğünü kaydediyor.