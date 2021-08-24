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    Fransa, Afgan mülteciyi gözaltına aldı

    Fransa'nın Kabil Büyükelçiliği'nin tahliye edilmesine yardımda bulunan Afgan'ın, Taliban iddialarına dair şüpheleri gidermek için gözetim altında tutulduğu belirtildi.
    • AA
    • 24.08.2021 - 12:37
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    Fransa, Afgan mülteciyi gözaltına aldı

    Afganistan’dan tahliye edilen 1 Afgan, Taliban'la bağlantılı olduğu şüphesiyle Fransa'da gözaltına alındı.

    Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, dün Taliban'la bağlantılı oldukları şüphesiyle gözlem altında tutulan 5 Afgan'dan birinin gözaltına alındığını açıkladı.

    "ŞÜPHELER GİDERİLSİN DİYE GÖZALTINDA"

    İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 5 Afgan'ın şüpheleri gidermek için gözlem altına alındığını, güvenlik kontrollerinin bu kişiler Fransa'ya gelmeden tamamlandığını belirtti.

    Gözaltına alınan kişinin, Fransa'nın Kabil Büyükelçiliği'nin tahliye edilmesinde büyük yardımı olduğu öğrenildi.

    Fransa, Afgan mülteciyi gözaltına aldı #1

    5 UÇAKLA 600 KİŞİLİK TAHLİYE

    Darmanin, dün, 5 Afgan'ın İç Güvenlik Genel Müdürlüğünce (DGSI) Taliban ile bağlantılı oldukları şüphesiyle gözlem altında tutulduğunu açıklamış; yetkililer, Bireysel İdari Kontrol ve Gözetim Önlemi'ne (MICAS) tabi olduklarını bildirmişti.

    Fransa, Kabil’den 5 uçakla çoğunluğu Afgan 600 kişiyi tahliye ettiğini duyurmuştu.

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