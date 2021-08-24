Fransa, Afgan mülteciyi gözaltına aldı

Fransa'nın Kabil Büyükelçiliği'nin tahliye edilmesine yardımda bulunan Afgan'ın, Taliban iddialarına dair şüpheleri gidermek için gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Afganistan’dan tahliye edilen 1 Afgan, Taliban'la bağlantılı olduğu şüphesiyle Fransa'da gözaltına alındı.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, dün Taliban'la bağlantılı oldukları şüphesiyle gözlem altında tutulan 5 Afgan'dan birinin gözaltına alındığını açıkladı.

"ŞÜPHELER GİDERİLSİN DİYE GÖZALTINDA"

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 5 Afgan'ın şüpheleri gidermek için gözlem altına alındığını, güvenlik kontrollerinin bu kişiler Fransa'ya gelmeden tamamlandığını belirtti.

Gözaltına alınan kişinin, Fransa'nın Kabil Büyükelçiliği'nin tahliye edilmesinde büyük yardımı olduğu öğrenildi.

5 UÇAKLA 600 KİŞİLİK TAHLİYE

Darmanin, dün, 5 Afgan'ın İç Güvenlik Genel Müdürlüğünce (DGSI) Taliban ile bağlantılı oldukları şüphesiyle gözlem altında tutulduğunu açıklamış; yetkililer, Bireysel İdari Kontrol ve Gözetim Önlemi'ne (MICAS) tabi olduklarını bildirmişti.

Fransa, Kabil’den 5 uçakla çoğunluğu Afgan 600 kişiyi tahliye ettiğini duyurmuştu.