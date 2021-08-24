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- Fransa, Afgan mülteciyi gözaltına aldı
Fransa, Afgan mülteciyi gözaltına aldı
- AA
- 24.08.2021 - 12:37
Afganistan’dan tahliye edilen 1 Afgan, Taliban'la bağlantılı olduğu şüphesiyle Fransa'da gözaltına alındı.
Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, dün Taliban'la bağlantılı oldukları şüphesiyle gözlem altında tutulan 5 Afgan'dan birinin gözaltına alındığını açıkladı.
"ŞÜPHELER GİDERİLSİN DİYE GÖZALTINDA"
İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 5 Afgan'ın şüpheleri gidermek için gözlem altına alındığını, güvenlik kontrollerinin bu kişiler Fransa'ya gelmeden tamamlandığını belirtti.
Gözaltına alınan kişinin, Fransa'nın Kabil Büyükelçiliği'nin tahliye edilmesinde büyük yardımı olduğu öğrenildi.
5 UÇAKLA 600 KİŞİLİK TAHLİYE
Darmanin, dün, 5 Afgan'ın İç Güvenlik Genel Müdürlüğünce (DGSI) Taliban ile bağlantılı oldukları şüphesiyle gözlem altında tutulduğunu açıklamış; yetkililer, Bireysel İdari Kontrol ve Gözetim Önlemi'ne (MICAS) tabi olduklarını bildirmişti.
Fransa, Kabil’den 5 uçakla çoğunluğu Afgan 600 kişiyi tahliye ettiğini duyurmuştu.