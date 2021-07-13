Fransa, Afganistan’daki vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istedi

Fransa, Afganistan'daki vatandaşlarına 17 Temmuz'a kadar ülkeyi terk etmeleri, 17 Temmuz sonrası Afganistan'da kalan yurttaşlarına Fransa’ya dönüş güvenliğini sağlayamayacağını da bildirdi.

Fransa Kabil Büyükelçiliği resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada, güvenlik nedeniyle Afganistan’da bulunan tüm Fransızların ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunuldu.

AFGANİSTAN'DAKİ TÜM FRANSIZLAR, ÜLKEYİ TERK ETMEYE ÇAĞIRILIYOR

Açıklamada, "Ülkedeki gelişen güvenlik durumu ve kısa vadeli beklentiler nedeniyle, Fransız Büyükelçiliği şu anda Afganistan’da bulunan tüm Fransızları ülkeyi terk etmeye çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

17 TEMMUZ SABAHI KABİL'DEN ÖZEL UÇUŞ AYARLANACAK

Hükümet, Fransız vatandaşlarının Fransa’ya dönüşlerini sağlamak için 17 Temmuz sabahı başkent Kabil’den özel bir uçuş ayarlayacağını bildirdi. Fransız Büyükelçiliği, tüm Fransızların bu özel uçağa binmelerini veya ülkeyi hemen kendi başlarına terk etmelerini tavsiye ederek, bu uçuşun ücretsiz olacağını ve başka uçuşun sağlanmayacağını aktardı.

17 TEMMUZ'DAN İTİBAREN AFGANİSTAN'DA KALAN YURTTAŞLARINA DÖNÜŞ GÜVENLİĞİ SAĞLANAMAYACAĞI DA BİLDİRİLDİ

Büyükelçilik ayrıca, 17 Temmuz’dan itibaren Afganistan’da kalan yurttaşlarına Fransa’ya dönüş güvenliğini sağlayamayacağını bildirdi.

TALİBAN, AFGANİSTAN'DA İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

ABD ve NATO askerlerinin çekilmeye devam ettiği Afganistan’da Taliban ilerlemeye devam ederken, ülkedeki çoğu noktayı kontrol altına aldı.