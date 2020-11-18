Fransa, Avrupa'da koronavirüs vakasında 2 milyonu geçen ilk ülke oldu

Avrupa ülkesinde şimdiye kadar 2 milyon 36 bin 755 vaka görüldü. Fransız yetkililer, sağlık sisteminin zorlandığını belirtti.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı yeniden etkisi altına alırken, vaka sayısı ve ölümlerdeki veriler tırmanışa geçti.

Avrupa kıtasında salgından en kötü etkilenen ülkelerin başında Fransa geliyor.

FRANSA'DA DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Johns Hopkins Üniversitesi ve Fransız Ulusal Sağlık Ajansı'nın verilerine göre; Fransa, vaka sayısında 2 milyonu geçen ilk Avrupa ülkesi oldu. Ülkede salgın kaynaklı 46 bin 273 ölüm yaşandı.

2 MİLYONU AŞKIN VAKA

Ajansın Direktörü Jerome Salomon, Fransa'da şimdiye kadar toplam 2 milyon 36 bin 755 vaka görüldüğünü açıkladı.

"SAĞLIK SİSTEMİMİZ ZORLANIYOR"

"İster şehirlerde ister kırsal alanlarda olsun, tüm bölgeler etkileniyor." diyen Salomon, ikinci dalganın ölümcül olduğunu ve sağlık sistemlerini zorladığını belirtti.

Bununla birlikte söz konusu yetkili, ulusal koronavirüs kısıtlamalarına halkın bağlılığının Fransa'da "meyvelerini vermeye başladığını" savunarak, "Yıl sonu kutlamalarını ve kış aylarını en güvenli koşullarda geçirebileceğiz." dedi.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Fransa'da 33 bin 139 koronavirüs hastasının hastanelerde tedavi altında olduğu, bunlardan 4 bin 838'inin yoğun bakım ünitelerinde bulunduğu aktarıldı.

Pazartesi gününden bu yana ülkede bin 219 koronavirüs hastası daha hayatını kaybetti.

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